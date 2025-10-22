El ataque se produjo tras una noche de bombardeos masivos. Las autoridades confirmaron que todos los niños fueron evacuados y que siete personas resultaron heridas.
Presentan una acusación formal contra el expresidente de Bolivia Evo Morales por trata agravada de personas
El pedido lo hizo la fiscallía de Tarija contra el exmandatario socialista por supuestamente tener un hijo con una menor de edad mientras era presidente de Bolivia, en 2016Mundo22/10/2025 EFE
La Fiscalía de Tarija (sur) presentó este martes la acusación formal contra el expresidente de Bolivia Evo Morales por el delito de trata agravada de personas, lo que significa que el juez del proceso debe señalar una fecha para que comience el juicio en su contra.
La fiscal Departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó que se llegó a esta instancia del proceso penal contra Morales (2006-2019) después de haber realizado un análisis «minucioso» de todas las pruebas e informes recopilados durante la etapa preparatoria.
"Vamos a estar a la espera de lo que establece el procedimiento penal para que una vez que el juez analice todo esto, tendrá que pasarlo al tribunal correspondiente para que señale día y hora para que se lleve adelante el juicio oral", dijo Gutiérrez en una conferencia de prensa.
Destacó que la investigación que comenzó "a finales de septiembre del años pasado, hoy culmina con una acusación formal".
Evo Morales, resguardado desde el inicio del caso
En octubre de 2024, la fiscal Gutiérrez dictó una orden de captura contra el exmandatario, posteriormente refrendada por un juzgado de Tarija, por supuestamente tener un hijo con una menor de edad mientras era presidente de Bolivia, en 2016.
A principios de este año, un tribunal judicial declaró en rebeldía a Morales, después de que el político no se presentara en dos ocasiones, al alegar enfermedad, a una audiencia que debía resolver la acusación en su contra por trata agravada de personas.
Por este caso, los seguidores del expresidente bloquearon carreteras para evitar su detención en 2024 y Morales no ha salido desde octubre del año pasado del Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, donde permanece resguardado por centenares de sus aliados.
Maduro ordena crear una aplicación para que los venezolanos reporten “todo lo que vean y escuchen” las 24 horas
Dentro de la APP, estarán la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Unidades Comunales de Milicias y Bases Populares de Defensa Integral y así ejercer un mayor control sobre la población.
