El Gobierno oficializó un nuevo régimen de retiro voluntario en la Administración Pública Nacional

El Gobierno nacional aprobó este lunes un nuevo Régimen de Retiro Voluntario para los trabajadores de planta permanente y con contratos por tiempo indeterminado de la Administración Pública Nacional centralizada.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 1203/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El articulado establece de forma expresa que las jurisdicciones nacionales alcanzadas deberán eliminar los cargos presupuestarios del personal que adhiera al esquema a partir de la fecha de su cese laboral, impidiendo la cobertura de esas vacantes.

En tanto se informó que la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública actuará como autoridad de aplicación del programa y quedó facultada para extender el plazo de adhesión por una única prórroga de hasta 30 días corridos.

La norma es parte de la política del Ejecutivo para "reestructurar las dependencias estatales y reducir el gasto público", disponiendo que el pago de las indemnizaciones se afronte con las partidas presupuestarias de cada organismo.