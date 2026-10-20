SUTEF repudió las detenciones de sindicalistas del subte durante una protesta

El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) expresó su repudio a las detenciones de trabajadores del subte realizadas por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires por orden judicial, durante una protesta con apertura de molinetes.

A través de un pronunciamiento, el gremio manifestó su solidaridad con los integrantes de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) y cuestionó el accionar policial durante la medida, bajo el gobierno porteño de Jorge Macri.

“Desde el SUTEF expresamos nuestra fraterna solidaridad con los compañeros de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro”, señaló la organización sindical en el comienzo de su comunicado.

El servicio de todas las líneas del Subte y el Premetro permaneció interrumpido este martes de manera total debido a un paro decretado por la AGTSyP, tras la detención de su secretario general, Néstor Segovia, y de los dirigentes Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia.

El conflicto se desencadenó en la estación Juan Manuel de Rosas de la Línea B durante un reclamo por una sanción laboral aplicada por la empresa concesionaria Emova al trabajador Sebastián Carrizo. En el marco de la medida, los metrodelegados abrieron los molinetes para permitir el paso gratuito de los usuarios.

Ante la protesta, la fiscal Natalia Pla ordenó el operativo policial. La intervención para aprehender a Carrizo derivó en la intervención de la cúpula sindical y el posterior arresto de Segovia bajo la acusación de resistencia a la autoridad.