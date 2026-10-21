Verónica Maestro sobre la situación social en Ushuaia: "El albergue municipal está lleno de familias"

Foto: Archivo Albergue Municipal

La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Ushuaia, Verónica Maestro, advirtió sobre el agravamiento de la vulnerabilidad en la ciudad y el consecuente incremento en la demanda de contención local. "La situación económica y social está cada vez más compleja. Nosotros vemos la realidad en el día a día de cada vecino", sostuvo.

En FM Centro, la funcionaria remarcó que las dificultades socioeconómicas alcanzan incluso a familias con empleo formal que no logran cubrir los costos de alquileres y servicios esenciales. Ante este panorama, la municipalidad interviene en deudas y cortes de luz o gas, aunque la funcionaria advirtió que muchos vecinos "ya no lo pueden pagar el mes siguiente".

En relación a las personas en situación de vulnerabilidad extrema, la secretaria confirmó que el albergue municipal alcanzó el límite de su capacidad operativa. "Está lleno de niños, de niñas, de familias, de hombres, de mujeres, de mujeres con niños", afirmó al detallar la asistencia alimentaria, habitacional y técnica que brinda el dispositivo.

Asimismo, la titular del área social atribuyó el escenario local a la política económica del Poder Ejecutivo nacional. "Se trata de un modelo nacional que solo incluye a unos pocos y que va dejando cada vez más familias y cada vez más personas afuera", expresó Maestro, quien concluyó reafirmando la continuidad de las tareas de contención municipal para evitar que más familias caigan en la indigencia.

Finalmente, la funcionaria reafirmó el compromiso de la gestión municipal de sostener la asistencia a las familias y evitar que más personas lleguen a situaciones de extrema vulnerabilidad. “Nosotros estamos trabajando para que estas personas salgan de esta situación y acompañando a las familias para que no caigan en estas situaciones de extrema vulnerabilidad”, concluyó.