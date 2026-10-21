Martín Pérez alertó que familias acuden al Municipio a pedir pasajes para retornar a sus provincias

El intendente de Río Grande, Martín Pérez, expuso este miércoles el dramático impacto social que atraviesa la ciudad debido a la recesión y la paralización del empleo, al señalar que se trata de la localidad del país que más puestos de trabajo perdió en proporción a su número de habitantes.

Durante su intervención en las IV Jornadas Municipales sobre Cuidados Igualitarios en el Espacio Tecnológico, Pérez reveló una escena que refleja la gravedad del panorama local: "Esta semana que pasó, la semana anterior, llegaron muchas, pero muchas familias a la puerta de la Municipalidad pidiendo pasajes para volverse a su provincia de origen. Miren lo duro que es eso".

En esa línea, el jefe comunal contrapuso la gestión local frente a la quita de asistencia financiera de la administración central. "¿Qué nos ha pasado en estos últimos dos años y medio? Nos pasó que hay un gobierno nacional que decidió correrse absolutamente de todo", cuestionó el intendente, al tiempo que remarcó la decisión de la comuna de "ir en contra de esa corriente" para contener la demanda social.

No obstante, reconoció que las dificultades financieras condicionan la capacidad de gestión municipal. “Nos cuesta mucho, créanme que nos cuesta mucho, porque se hace muy difícil gestionar sin recursos”, manifestó.

Más allá de eso, el Jefe comunal dijo que "nosotros no estamos acá para administrar la resignación. Estamos acá para transformar, para seguir haciendo de esta ciudad una ciudad que sea pujante, que genere empleo" y ratificó la continuidad de la inversión en salud y servicios esenciales pese a las restricciones presupuestarias que condicionan la administración municipal.

En el mismo sentido, la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars, encuadró el debate en un contexto crítico que ya se cobró unos 10.000 puestos laborales en la ciudad, afectando directamente la estabilidad de los hogares y sobrecargando las redes comunitarias de contención.