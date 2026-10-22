Ushuaia reforzará los controles de mascotas en la Reserva Natural Bahía Encerrada
La Municipalidad de Ushuaia implementará controles de tenencia responsable de mascotas en la Reserva Natural Urbana Bahía Encerrada, mediante un trabajo conjunto entre la Dirección de Zoonosis y las Guardias Ambientales.
El operativo busca verificar el cumplimiento de la Ordenanza Municipal N.º 4.800 y prevenir el impacto de los perros sobre la biodiversidad del área protegida, especialmente por la depredación de nidos y aves.
La reserva fue creada mediante la Ordenanza Municipal N.º 3.631/09 y cuenta con un Plan de Manejo que establece pautas para conservar sus ambientes naturales y proteger la fauna silvestre.
El secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, David Ferreyra, explicó que se realizarán recorridas periódicas para fiscalizar el cumplimiento de ese plan.
“Este trabajo articulado viene a impulsar una serie de recorridas periódicas, donde las y los agentes van a estar fiscalizando el Plan de Manejo de la Reserva Natural Urbana. Esto nos permitirá reducir el impacto negativo de los canes en el área, que involucra la depredación de nidos y aves”, señaló el funcionario.
Con estas acciones, el Municipio apunta a reforzar la protección de uno de los espacios naturales de la ciudad y promover conductas responsables por parte de quienes concurren al lugar con sus mascotas.