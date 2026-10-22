Lechman respaldó la regularización de tierras para productores de la Margen Sur de Río Grande

El legislador Jorge Lechman, de Somos Fueguinos, expresó su respaldo al proyecto que busca regularizar la situación de las tierras donde trabajan familias productoras de la Margen Sur de Río Grande y destacó la importancia de que puedan avanzar hacia la titularidad de sus terrenos.

La iniciativa obtuvo dictamen favorable este miércoles durante una reunión conjunta de las comisiones N.º 5 y N.º 2, realizada en Río Grande. El proyecto contempla declarar de utilidad pública y sujetas a expropiación tres parcelas del Macizo 67, con el objetivo de avanzar en el procedimiento para que sus actuales ocupantes puedan acceder a los títulos de propiedad.

Durante el encuentro, Lechman reconoció el esfuerzo de las familias que llevan años desarrollando sus actividades productivas y sostuvo que el crecimiento de estos emprendimientos beneficia al conjunto de la provincia.

“El crecimiento de ustedes también es el crecimiento de Río Grande y de toda la provincia, porque Río Grande no es una burbuja, pertenece a una provincia”, afirmó el legislador.

No obstante, aclaró que la eventual sanción de la ley no implicará la entrega inmediata de los títulos, ya que todavía deberán cumplirse distintas etapas administrativas y legales. En ese sentido, coincidió con el legislador Damián Löffler en la necesidad de contar con los recursos económicos necesarios para continuar con el proceso.

Lechman ratificó su acompañamiento al dictamen y aseguró que, si el proyecto llega al recinto legislativo, también votará a favor de su aprobación, con el propósito de que las familias productoras puedan seguir avanzando hacia la regularización de las tierras donde desarrollan sus actividades.