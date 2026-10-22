La ONU advirtió por un fenómeno de El Niño “sin precedentes” y reclamó fondos urgentes para frenar un desastre global

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU lanzaron una advertencia por la intensidad del actual patrón climático de El Niño , al cual calificaron como un evento "fuera de los registros" que alcanzará su pico máximo hacia finales de 2026.

La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, precisó que las temperaturas en la superficie del Pacífico tropical podrían ubicarse hasta 3,8 °C por encima de los parámetros habituales entre noviembre de 2026 y enero de 2027. "El actual episodio de El Niño podría ser de una intensidad sin precedentes, literalmente fuera de los gráficos de seguimiento que hemos utilizado durante las últimas cuatro décadas", enfatizó la funcionaria.

Por su parte, el jefe de ayuda de emergencia de las Naciones Unidas, Tom Fletcher, catalogó al fenómeno como un "coloso" que actuará como "una bola de demolición" sobre América Latina, África y la región de Asia-Pacífico, desencadenando sequías, olas de calor extremo e inundaciones.

De acuerdo con las estimaciones de la entidad, el impacto meteorológico podría arrojar a más de 50 millones de personas a situaciones de inseguridad alimentaria y provocar pérdidas de hasta 20.000 millones de dólares en las economías africanas.

Frente al inminente agravamiento del escenario, Fletcher anunció la disposición de más de 50 millones de dólares del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia dirigidos a 11 naciones vulnerables, entre las que figuran El Salvador, Chad, Etiopía y Somalia. "Sería un fracaso extraordinario ver venir esta crisis, escuchar las predicciones de los expertos y, aun así, desperdiciar la oportunidad de proteger a las personas", aseveró.