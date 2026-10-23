Terremoto de magnitud 7 en el Tíbet deja al menos 16 muertos y decenas de heridos

Un terremoto de magnitud 7,0 sacudió la noche del jueves la región autónoma del Tíbet, en el suroeste de China, dejando un saldo preliminar de 16 personas fallecidas y decenas de heridas, según informaron las autoridades locales citadas por la agencia oficial Xinhua.

A house is on the verge of collapse after a powerful 7.0 magnitude earthquake struck Maru Township in Nagqu Prefecture, Tibet, China https://t.co/7E8I5oiQ6R — Surajit (@surajit_ghosh2) October 23, 2026

El sismo se registró este jueves, con epicentro en el condado de Baqing, perteneciente a la ciudad de Nagqu, y una profundidad de 18 kilómetros, de acuerdo con datos del Centro de Redes Sismológicas de China (CENC) y del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El último reporte de la oficina municipal de gestión de emergencias de Nagqu, difundido en la mañana del viernes, elevó a más de 70 la cifra de heridos: 11 de ellos en estado grave y 54 con lesiones leves . Horas antes, el primer balance oficial había consignado 32 heridos . Las autoridades advirtieron que la evaluación de daños continúa y que los números podrían actualizarse.

UPDATE: The M7 earthquake in Baqing County, Nagqu, Tibet has killed 18 people and left 11 seriously and 21 slightly injured, Yicai reports, citing CCTV and Tibet's emergency command. More than 300 police have been sent to help with rescues and move people to safety. https://t.co/lVBpSfmTJ6 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 22, 2026

El terremoto provocó el derrumbe de 339 viviendas en la zona del epicentro, según el informe oficial difundido por Xinhua . Hasta las 10:00 hora local del viernes, unas 12.489 personas habían sido evacuadas de las áreas afectadas .

El epicentro se ubica en una zona de gran altitud. La altura promedio alrededor del área afectada supera los 4.800 metros sobre el nivel del mar, y se pronostican temperaturas de hasta 9 grados bajo cero en los próximos tres días, con nevadas intermitentes previstas para el sábado.