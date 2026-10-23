Terremoto de magnitud 7 en el Tíbet deja al menos 16 muertos y decenas de heridos

El sismo, con epicentro en el condado de Baqing, provocó el derrumbe de 339 viviendas. Las autoridades activaron el Nivel II de emergencia nacional y evacuaron a más de 12.000 personas en una zona de altura con temperaturas bajo cero.
Mundo23/10/2026
tibet

Un terremoto de magnitud 7,0 sacudió la noche del jueves la región autónoma del Tíbet, en el suroeste de China, dejando un saldo preliminar de 16 personas fallecidas y decenas de heridas, según informaron las autoridades locales citadas por la agencia oficial Xinhua.

El sismo se registró este jueves, con epicentro en el condado de Baqing, perteneciente a la ciudad de Nagqu, y una profundidad de 18 kilómetros, de acuerdo con datos del Centro de Redes Sismológicas de China (CENC) y del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El último reporte de la oficina municipal de gestión de emergencias de Nagqu, difundido en la mañana del viernes, elevó a más de 70 la cifra de heridos: 11 de ellos en estado grave y 54 con lesiones leves . Horas antes, el primer balance oficial había consignado 32 heridos . Las autoridades advirtieron que la evaluación de daños continúa y que los números podrían actualizarse.

El terremoto provocó el derrumbe de 339 viviendas en la zona del epicentro, según el informe oficial difundido por Xinhua . Hasta las 10:00 hora local del viernes, unas 12.489 personas habían sido evacuadas de las áreas afectadas .

El epicentro se ubica en una zona de gran altitud. La altura promedio alrededor del área afectada supera los 4.800 metros sobre el nivel del mar, y se pronostican temperaturas de hasta 9 grados bajo cero en los próximos tres días, con nevadas intermitentes previstas para el sábado.

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