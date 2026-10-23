Causa $Libra | La Justicia sobreseyó a Javier y a Karina Milei en la causa y el Presidente apuntó contra periodistas y medios

El Juzgado Criminal y Correccional Federal 8 resolvió este viernes sobreseer al presidente Javier Milei y a su hermana Karina en la causa $Libra, que investigaba una presunta megaestafa con criptomonedas. El juez Marcelo Martínez de Giorgi hizo lugar al planteo del fiscal Eduardo Taiano y entendió que los hechos denunciados no encuadran en ninguna figura penal, por lo que dispuso el sobreseimiento de ambos.

La resolución también beneficia a otras nueve personas que estaban bajo investigación, entre ellas Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y el empresario estadounidense Hayden Davis. El fallo no está firme: queda abierta la posibilidad de que sea apelado, y su alcance se circunscribe a las actuaciones que analizó ese juzgado.

Tras conocerse la decisión, el Presidente publicó un mensaje en su cuenta de X en el que celebró la resolución y apuntó contra periodistas, medios y sectores de la oposición. "¿Y ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias buscando manchar mi buen nombre y honor?", escribió Milei.

"La Justicia volvió a poner las cosas en su lugar y quedó al descubierto la TREMENDA operación política y mediática cuyo único objetivo fue dañar la investidura presidencial con fines políticos golpistas", sostuvo el mandatario, y agregó: "Celebro el correcto funcionamiento de las instituciones republicanas y de una Justicia que no se dejó arrastrar por el circo de los operadores de siempre".

En el mismo mensaje, Milei afirmó que la causa "fue utilizada políticamente, además de por sectores de la oposición que creyeron que nos volteaban para recuperar sus privilegios, por entre otros, el Grupo La Nación y sus secuaces para extorsionar al gobierno a cambio de salvarse de evadir impuestos".

El Presidente también nombró a periodistas en su publicación: "A los periodistas ensobrados, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones como Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodríguez, Natalia Volosín, Novaresio y todos los demás que utilizaron este tema: ¿quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron?". Y cerró: "La verdad siempre termina imponiéndose. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!".