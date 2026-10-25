Habrá un gran simulacro de "tsunami y sismo" en Ushuaia

La Secretaría de Protección Civil coordinó con organismos e instituciones de respuesta un simulacro de evacuación ante un sismo y un posterior tsunami, que se realizará el 11 de noviembre a las 9 horas en un sector delimitado de la ciudad de Ushuaia.

La actividad forma parte del proyecto binacional Zona Austral Resiliente, que la Provincia desarrolla junto a la SENAPRED de Chile. Según explicó el secretario de Protección Civil, Pedro Franco, el encuentro permitió avanzar en la organización de las tareas necesarias para llevar adelante el ejercicio y articular la respuesta entre los distintos organismos.

El simulacro contemplará dos etapas. Primero, ante la hipótesis de un sismo, las personas deberán dirigirse a los puntos de encuentro. Luego, cuando se active la alarma por tsunami, evacuarán hacia una zona segura definida sobre la calle Gobernador Paz. Para dar inicio al ejercicio y acompañar la evacuación se utilizarán alarmas sonoras, y en los días previos se realizarán acciones de difusión para informar a la comunidad.

"El objetivo es fortalecer la cultura de prevención sísmica e incorporar la preparación ante tsunamis y posibles inundaciones costeras", señaló Franco. Y agregó: "El sector elegido es acotado y permitirá practicar el procedimiento y coordinar el trabajo institucional. En una emergencia real, la evacuación de las personas sería autogestionada; los organismos colaborarían para facilitar la circulación hacia zonas seguras".

La planificación toma como referencia las características costeras y sísmicas de la provincia. Para el ejercicio se estableció una cota de seguridad de 20 metros, a partir de evaluaciones técnicas y antecedentes sobre el avance de olas en la zona. Protección Civil recordó la importancia de conocer las indicaciones de evacuación y participar de las instancias de información previas al simulacro.

Del encuentro participaron representantes de Manejo del Fuego, Policía, Defensa Civil y Tránsito de la Municipalidad de Ushuaia, Cruz Roja, Gendarmería Nacional, Parques Nacionales, Armada Argentina, Prefectura Naval, Ordenamiento Territorial, Protección Civil, Seguridad Vial, Bomberos, Salud e Infraestructura de Datos Espaciales de Tierra del Fuego (IDE-TDF).

En total, se prevé la intervención de alrededor de 16 instituciones y más de 150 personas durante el ejercicio.

Cabe precisar que, aunque Ushuaia se encuentra en una región con actividad sísmica vinculada a la Falla de Magallanes, un tsunami que afecte directamente la ciudad es considerado un evento de muy baja probabilidad. La Isla Navarino actúa como una barrera natural que atenúa el impacto de eventuales olas, y los estudios históricos indican que los tsunamis registrados en la zona tuvieron alturas reducidas.