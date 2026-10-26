Zona Fría: el Gobierno reglamentó los cambios en los subsidios al gas y definió cómo funcionará el régimen
El Gobierno nacional reglamentó el nuevo esquema del Régimen de Zona Fría mediante el Decreto 1266/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La medida establece cómo se financiarán y administrarán las bonificaciones al gas y pone en marcha los cambios introducidos por la Ley 27.828.
La reforma modifica el alcance del beneficio que se había extendido en 2021 a localidades de distintas provincias. De acuerdo con las estimaciones difundidas tras la reglamentación, 3,35 millones de usuarios de todo el país dejarán de contar con el descuento automático, mientras que en la provincia de Buenos Aires el cambio alcanza a 1,24 millones de hogares distribuidos en 94 municipios.
La excepción bonaerense es Patagones, que conserva el beneficio por su pertenencia formal a la región patagónica.
La medida también afecta a localidades de Córdoba y Santa Fe, además de la totalidad de San Luis, según el nuevo alcance territorial del régimen.
Qué pasa con el subsidio al gas en Tierra del Fuego y la Patagonia
Para Tierra del Fuego y el resto de la Patagonia, uno de los puntos centrales es que la región continúa incluida en el régimen histórico de Zona Fría. La Ley 27.828 mantiene los beneficios para los usuarios residenciales de gas natural por redes y gas propano indiluido por redes de las zonas expresamente contempladas por la normativa.
Sin embargo, el nuevo esquema distingue entre la continuidad del régimen para esas regiones y la bonificación adicional prevista para los hogares que cumplan los requisitos del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
Por eso, la continuidad de la Patagonia dentro de Zona Fría no significa que todos los usuarios del país tengan garantizado el mismo descuento ni que las condiciones sean idénticas para cada hogar.
Los municipios que pierden el descuento automático
El cambio alcanza a los siguientes distritos de la provincia de Buenos Aires. Patagones es el único municipio bonaerense que conserva el beneficio por su pertenencia a la región patagónica.
25 de Mayo
9 de Julio
Adolfo Alsina
Adolfo Gonzales Chaves
Alberti
Arrecifes
Ayacucho
Azul
Bahía Blanca
Balcarce
Baradero
Benito Juárez
Bolívar
Bragado
Cañuelas
Capitán Sarmiento
Carlos Casares
Carlos Tejedor
Carmen de Areco
Castelli
Chacabuco
Chivilcoy
Colón
Coronel Pringles
Coronel Rosales
Coronel Suárez
Daireaux
Dolores
Florentino Ameghino
General Alvarado
General Alvear
General Arenales
General Belgrano
General Guido
General La Madrid
General Las Heras
General Lavalle
General Madariaga
General Paz
General Pinto
General Pueyrredon (Mar del Plata)
General Rodríguez
General Viamonte
General Villegas
Guaminí
Hipólito Yrigoyen
Junín
La Costa
Laprida
Las Flores
Leandro N. Alem
Lincoln
Lobería
Lobos
Maipú
Mar Chiquita
Marcos Paz
Mercedes
Monte
Monte Hermoso
Navarro
Necochea
Olavarría
Pehuajó
Pellegrini
Pergamino
Pilar
Pinamar
Puan
Ramallo
Rauch
Rivadavia
Rojas
Roque Pérez
Saavedra
Saladillo
Salliqueló
Salto
San Andrés de Giles
San Antonio de Areco
San Cayetano
San Nicolás
San Pedro
Suipacha
Tandil
Tapalqué
Tordillo
Tornquist
Trenque Lauquen
Tres Arroyos
Tres Lomas
Villa Gesell
Villarino
En Córdoba, el recorte alcanza a departamentos del centro y sur provincial que habían sido incorporados al régimen ampliado. Entre los señalados se encuentran:
Río Cuarto
Juárez Celman
General Roca
Presidente Roque Sáenz Peña
Tercero Arriba
Calamuchita
Santa María
San Alberto
La exclusión implica que los usuarios de esas zonas dejan de contar con el descuento automático por Zona Fría, sin perjuicio de las bonificaciones que puedan corresponderles si cumplen los requisitos del sistema focalizado.
En Santa Fe, la reducción de la cobertura alcanza a localidades del sur de la provincia. Entre las ciudades mencionadas se encuentran Rosario, Venado Tuerto y Casilda.
El cambio modifica el alcance territorial del beneficio automático que se había extendido a distintas zonas del país en 2021.
San Luis queda fuera del régimen general
La provincia de San Luis queda excluida del régimen general de Zona Fría bajo el nuevo esquema. Entre las localidades afectadas se encuentran Villa Mercedes y Merlo, cuyos usuarios dejan de contar con el descuento automático por este concepto.
La situación de cada hogar, no obstante, puede depender de su eventual acceso a otras bonificaciones contempladas por el sistema de subsidios energéticos focalizados.
Cómo funcionará el nuevo sistema de subsidios
El Decreto 1266/2026 designa a la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía como autoridad de aplicación. Entre sus funciones estarán determinar las compensaciones y bonificaciones, validar los montos correspondientes y dictar las disposiciones necesarias para implementar el régimen.
También modifica el circuito de administración de los fondos: las compensaciones a las empresas proveedoras se calcularán sobre el precio del gas y se abonarán directamente a esas compañías. Las distribuidoras y subdistribuidoras deberán aplicar las bonificaciones en las facturas y aportar la información necesaria para determinar los montos.
El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas continuará financiándose mediante un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte, con las excepciones establecidas en la normativa.