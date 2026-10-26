Zona Fría: el Gobierno reglamentó los cambios en los subsidios al gas y definió cómo funcionará el régimen

El Gobierno nacional reglamentó el nuevo esquema del Régimen de Zona Fría mediante el Decreto 1266/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La medida establece cómo se financiarán y administrarán las bonificaciones al gas y pone en marcha los cambios introducidos por la Ley 27.828.

La reforma modifica el alcance del beneficio que se había extendido en 2021 a localidades de distintas provincias. De acuerdo con las estimaciones difundidas tras la reglamentación, 3,35 millones de usuarios de todo el país dejarán de contar con el descuento automático, mientras que en la provincia de Buenos Aires el cambio alcanza a 1,24 millones de hogares distribuidos en 94 municipios.

La excepción bonaerense es Patagones, que conserva el beneficio por su pertenencia formal a la región patagónica.

La medida también afecta a localidades de Córdoba y Santa Fe, además de la totalidad de San Luis, según el nuevo alcance territorial del régimen.

Qué pasa con el subsidio al gas en Tierra del Fuego y la Patagonia

Para Tierra del Fuego y el resto de la Patagonia, uno de los puntos centrales es que la región continúa incluida en el régimen histórico de Zona Fría. La Ley 27.828 mantiene los beneficios para los usuarios residenciales de gas natural por redes y gas propano indiluido por redes de las zonas expresamente contempladas por la normativa.

Sin embargo, el nuevo esquema distingue entre la continuidad del régimen para esas regiones y la bonificación adicional prevista para los hogares que cumplan los requisitos del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Por eso, la continuidad de la Patagonia dentro de Zona Fría no significa que todos los usuarios del país tengan garantizado el mismo descuento ni que las condiciones sean idénticas para cada hogar.

Los municipios que pierden el descuento automático

El cambio alcanza a los siguientes distritos de la provincia de Buenos Aires. Patagones es el único municipio bonaerense que conserva el beneficio por su pertenencia a la región patagónica.

25 de Mayo

9 de Julio

Adolfo Alsina

Adolfo Gonzales Chaves

Alberti

Arrecifes

Ayacucho

Azul

Bahía Blanca

Balcarce

Baradero

Benito Juárez

Bolívar

Bragado

Cañuelas

Capitán Sarmiento

Carlos Casares

Carlos Tejedor

Carmen de Areco

Castelli

Chacabuco

Chivilcoy

Colón

Coronel Pringles

Coronel Rosales

Coronel Suárez

Daireaux

Dolores

Florentino Ameghino

General Alvarado

General Alvear

General Arenales

General Belgrano

General Guido

General La Madrid

General Las Heras

General Lavalle

General Madariaga

General Paz

General Pinto

General Pueyrredon (Mar del Plata)

General Rodríguez

General Viamonte

General Villegas

Guaminí

Hipólito Yrigoyen

Junín

La Costa

Laprida

Las Flores

Leandro N. Alem

Lincoln

Lobería

Lobos

Maipú

Mar Chiquita

Marcos Paz

Mercedes

Monte

Monte Hermoso

Navarro

Necochea

Olavarría

Pehuajó

Pellegrini

Pergamino

Pilar

Pinamar

Puan

Ramallo

Rauch

Rivadavia

Rojas

Roque Pérez

Saavedra

Saladillo

Salliqueló

Salto

San Andrés de Giles

San Antonio de Areco

San Cayetano

San Nicolás

San Pedro

Suipacha

Tandil

Tapalqué

Tordillo

Tornquist

Trenque Lauquen

Tres Arroyos

Tres Lomas

Villa Gesell

Villarino

En Córdoba, el recorte alcanza a departamentos del centro y sur provincial que habían sido incorporados al régimen ampliado. Entre los señalados se encuentran:

Río Cuarto

Juárez Celman

General Roca

Presidente Roque Sáenz Peña

Tercero Arriba

Calamuchita

Santa María

San Alberto

La exclusión implica que los usuarios de esas zonas dejan de contar con el descuento automático por Zona Fría, sin perjuicio de las bonificaciones que puedan corresponderles si cumplen los requisitos del sistema focalizado.

En Santa Fe, la reducción de la cobertura alcanza a localidades del sur de la provincia. Entre las ciudades mencionadas se encuentran Rosario, Venado Tuerto y Casilda.

El cambio modifica el alcance territorial del beneficio automático que se había extendido a distintas zonas del país en 2021.

San Luis queda fuera del régimen general

La provincia de San Luis queda excluida del régimen general de Zona Fría bajo el nuevo esquema. Entre las localidades afectadas se encuentran Villa Mercedes y Merlo, cuyos usuarios dejan de contar con el descuento automático por este concepto.

La situación de cada hogar, no obstante, puede depender de su eventual acceso a otras bonificaciones contempladas por el sistema de subsidios energéticos focalizados.

Cómo funcionará el nuevo sistema de subsidios

El Decreto 1266/2026 designa a la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía como autoridad de aplicación. Entre sus funciones estarán determinar las compensaciones y bonificaciones, validar los montos correspondientes y dictar las disposiciones necesarias para implementar el régimen.

También modifica el circuito de administración de los fondos: las compensaciones a las empresas proveedoras se calcularán sobre el precio del gas y se abonarán directamente a esas compañías. Las distribuidoras y subdistribuidoras deberán aplicar las bonificaciones en las facturas y aportar la información necesaria para determinar los montos.

El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas continuará financiándose mediante un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte, con las excepciones establecidas en la normativa.