Zona Fría: el Gobierno reglamentó los cambios en los subsidios al gas y definió cómo funcionará el régimen

La nueva ley alcanza a 3,35 millones de usuarios en el país y deja a 94 municipios bonaerenses sin el descuento automático en el gas. Tierra del Fuego y el resto de la Patagonia mantienen los beneficios previstos por la ley.
 
26/10/2026
Gas servicio

El Gobierno nacional reglamentó el nuevo esquema del Régimen de Zona Fría mediante el Decreto 1266/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La medida establece cómo se financiarán y administrarán las bonificaciones al gas y pone en marcha los cambios introducidos por la Ley 27.828.

La reforma modifica el alcance del beneficio que se había extendido en 2021 a localidades de distintas provincias. De acuerdo con las estimaciones difundidas tras la reglamentación, 3,35 millones de usuarios de todo el país dejarán de contar con el descuento automático, mientras que en la provincia de Buenos Aires el cambio alcanza a 1,24 millones de hogares distribuidos en 94 municipios.

La excepción bonaerense es Patagones, que conserva el beneficio por su pertenencia formal a la región patagónica.

La medida también afecta a localidades de Córdoba y Santa Fe, además de la totalidad de San Luis, según el nuevo alcance territorial del régimen.

Qué pasa con el subsidio al gas en Tierra del Fuego y la Patagonia

Para Tierra del Fuego y el resto de la Patagonia, uno de los puntos centrales es que la región continúa incluida en el régimen histórico de Zona Fría. La Ley 27.828 mantiene los beneficios para los usuarios residenciales de gas natural por redes y gas propano indiluido por redes de las zonas expresamente contempladas por la normativa.

Sin embargo, el nuevo esquema distingue entre la continuidad del régimen para esas regiones y la bonificación adicional prevista para los hogares que cumplan los requisitos del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Por eso, la continuidad de la Patagonia dentro de Zona Fría no significa que todos los usuarios del país tengan garantizado el mismo descuento ni que las condiciones sean idénticas para cada hogar.

Los municipios que pierden el descuento automático

El cambio alcanza a los siguientes distritos de la provincia de Buenos Aires. Patagones es el único municipio bonaerense que conserva el beneficio por su pertenencia a la región patagónica.

  • 25 de Mayo

  • 9 de Julio

  • Adolfo Alsina

  • Adolfo Gonzales Chaves

  • Alberti

  • Arrecifes

  • Ayacucho

  • Azul

  • Bahía Blanca

  • Balcarce

  • Baradero

  • Benito Juárez

  • Bolívar

  • Bragado

  • Cañuelas

  • Capitán Sarmiento

  • Carlos Casares

  • Carlos Tejedor

  • Carmen de Areco

  • Castelli

  • Chacabuco

  • Chivilcoy

  • Colón

  • Coronel Pringles

  • Coronel Rosales

  • Coronel Suárez

  • Daireaux

  • Dolores

  • Florentino Ameghino

  • General Alvarado

  • General Alvear

  • General Arenales

  • General Belgrano

  • General Guido

  • General La Madrid

  • General Las Heras

  • General Lavalle

  • General Madariaga

  • General Paz

  • General Pinto

  • General Pueyrredon (Mar del Plata)

  • General Rodríguez

  • General Viamonte

  • General Villegas

  • Guaminí

  • Hipólito Yrigoyen

  • Junín

  • La Costa

  • Laprida

  • Las Flores

  • Leandro N. Alem

  • Lincoln

  • Lobería

  • Lobos

  • Maipú

  • Mar Chiquita

  • Marcos Paz

  • Mercedes

  • Monte

  • Monte Hermoso

  • Navarro

  • Necochea

  • Olavarría

  • Pehuajó

  • Pellegrini

  • Pergamino

  • Pilar

  • Pinamar

  • Puan

  • Ramallo

  • Rauch

  • Rivadavia

  • Rojas

  • Roque Pérez

  • Saavedra

  • Saladillo

  • Salliqueló

  • Salto

  • San Andrés de Giles

  • San Antonio de Areco

  • San Cayetano

  • San Nicolás

  • San Pedro

  • Suipacha

  • Tandil

  • Tapalqué

  • Tordillo

  • Tornquist

  • Trenque Lauquen

  • Tres Arroyos

  • Tres Lomas

  • Villa Gesell

  • Villarino

En Córdoba, el recorte alcanza a departamentos del centro y sur provincial que habían sido incorporados al régimen ampliado. Entre los señalados se encuentran:

  • Río Cuarto

  • Juárez Celman

  • General Roca

  • Presidente Roque Sáenz Peña

  • Tercero Arriba

  • Calamuchita

  • Santa María

  • San Alberto

La exclusión implica que los usuarios de esas zonas dejan de contar con el descuento automático por Zona Fría, sin perjuicio de las bonificaciones que puedan corresponderles si cumplen los requisitos del sistema focalizado.

En Santa Fe, la reducción de la cobertura alcanza a localidades del sur de la provincia. Entre las ciudades mencionadas se encuentran Rosario, Venado Tuerto y Casilda.

El cambio modifica el alcance territorial del beneficio automático que se había extendido a distintas zonas del país en 2021.

San Luis queda fuera del régimen general

La provincia de San Luis queda excluida del régimen general de Zona Fría bajo el nuevo esquema. Entre las localidades afectadas se encuentran Villa Mercedes y Merlo, cuyos usuarios dejan de contar con el descuento automático por este concepto.

La situación de cada hogar, no obstante, puede depender de su eventual acceso a otras bonificaciones contempladas por el sistema de subsidios energéticos focalizados.

Cómo funcionará el nuevo sistema de subsidios

El Decreto 1266/2026 designa a la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía como autoridad de aplicación. Entre sus funciones estarán determinar las compensaciones y bonificaciones, validar los montos correspondientes y dictar las disposiciones necesarias para implementar el régimen.

También modifica el circuito de administración de los fondos: las compensaciones a las empresas proveedoras se calcularán sobre el precio del gas y se abonarán directamente a esas compañías. Las distribuidoras y subdistribuidoras deberán aplicar las bonificaciones en las facturas y aportar la información necesaria para determinar los montos.

El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas continuará financiándose mediante un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte, con las excepciones establecidas en la normativa.

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