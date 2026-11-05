Río Grande | Harán una carrera de ciclismo solidaria en homenaje a Mariano Coronel y equipar Neonatología

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La Cooperadora del Hospital Regional Río Grande "Doctor Ernesto Julio Löffler" organiza una carrera solidaria de ciclismo MTB para el próximo domingo 8 de noviembre en homenaje a Mariano Coronel, el ciclista atropellado y fallecido en la Ruta 3, y de esa manera también recaudar fondos para el servicio de Neonatología del nosocomio.

María Laura Yapura, integrante de la Cooperadora, brindó detalles de la iniciativa en diálogo con el programa "Está Pasando" de FM After 103.7. Confirmó que ya se habían registrado más de 60 participantes y destacó el entusiasmo por recuperar una actividad que reúne a deportistas, familias y vecinos alrededor de una causa solidaria.

El evento tendrá un fuerte componente emotivo; Mariano Coronel fue compañero de trabajo de varios de los organizadores y dejó un profundo recuerdo entre quienes compartieron con él su pasión por el ciclismo. "Todavía somos de corazón compañeros de Mariano Coronel, el secretario que falleció hace un tiempo. Entonces era una forma de decirte: tenemos presente, te recordamos con mucho cariño", expresó Yapura.

La organizadora explicó que la mejor manera de mantener viva su memoria es a través de la actividad que más disfrutaba: "La mejor forma de recordarlo era haciendo algo que a él le encantaba, que era salir a rodar entre compañeros, entre amigos".

Dos recorridos para todos los niveles

La organización dispuso dos distancias para facilitar la participación de ciclistas con distintos niveles de preparación. El recorrido de 15 kilómetros está orientado a quienes recién comienzan o desean retomar la actividad, mientras que la distancia de 30 kilómetros representa un desafío físico mayor para los más entrenados.

La recaudación de la carrera será destinada a la Cooperadora del Hospital Regional Río Grande, que actualmente trabaja para reunir fondos destinados a la adquisición de equipamiento médico para el servicio de Neonatología.

Yapura explicó que la institución busca comprar una manta térmica y un equipo de monitoreo para contribuir a la atención de recién nacidos que presentan dificultades respiratorias. "En Neo queremos comprar una manta térmica y un monitoreo para ayudar a esos bebés que nacen con una dificultad respiratoria. Entonces, tiene un valor altísimo", explicó.

La entrevistada señaló que el precio del equipamiento varía constantemente, por lo que resulta difícil establecer una cifra definitiva para la inversión. En ese contexto, recordó que recientemente realizaron un bingo solidario que permitió reunir parte de los fondos.

Cada inscripción tendrá un valor de 25.000 pesos, monto que será destinado íntegramente a la Cooperadora. El trámite se realiza mediante un formulario disponible en las redes sociales de la institución, donde los interesados deben completar sus datos personales, seleccionar la categoría y adjuntar el comprobante de pago. La fecha límite para inscribirse es el viernes 6 de noviembre inclusive.