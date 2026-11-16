El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocó a organizaciones, instituciones, trabajadores, familias y a la sociedad en general a movilizarse el próximo jueves 19 de noviembre frente al Congreso de la Nación. La convocatoria busca acompañar y respaldar el tratamiento en el Senado del proyecto de Ley de Discapacidad, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.

A través de un comunicado, desde el sector calificaron la jornada como una "instancia decisiva" para miles de personas con discapacidad. La urgencia radica en la necesidad de avanzar hacia un sistema de prestaciones sostenible, con previsibilidad y garantías tanto para los beneficiarios como para quienes trabajan diariamente para asegurar sus derechos.

La organización remarcó que la crisis actual del sector exige respuestas legislativas concretas. Entre las principales demandas se encuentran la continuidad de las prestaciones, el financiamiento del sistema y las condiciones necesarias para garantizar los apoyos requeridos.

En el texto difundido, el FORO apeló al discurso que el papa León XIV brindó durante su reciente visita a la Argentina. "El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a las personas con discapacidad", citaron desde la organización.

En esa línea, remarcaron que las palabras del Sumo Pontífice interpelan directamente a los responsables de gobierno y los invitan a reflexionar sobre el país que se quiere construir. Asimismo, subrayaron que es una obligación del Estado traducir ese reconocimiento en políticas públicas efectivas, recursos suficientes y un compromiso real para asegurar la autonomía y la calidad de vida de las personas con discapacidad.