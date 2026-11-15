Ucrania lanzó durante la noche casi 1.200 drones contra objetivos rusos, en uno de sus mayores ataques aéreos desde que Moscú inició la invasión a gran escala hace casi cinco años. El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó haber derribado 1.198 de los aparatos no tripulados, aunque la información no pudo ser verificada de forma independiente.

El ataque coincidió con un giro en las negociaciones para detener los combates. Tras dos días de conversaciones trilaterales con delegaciones de Rusia y Ucrania en Abu Dabi, los enviados de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, informaron en persona al presidente ruso, Vladímir Putin, en el Kremlin, y al ucraniano, Volodimir Zelenski, quien se encontraba en Dublín reunido con líderes europeos.

El cambio central fue la decisión de incluir en la mesa de debate los acuerdos de seguridad europeos vigentes desde el final de la Guerra Fría. Se trata de una demanda que Moscú sostiene desde hace años y que, según Kushner, permitirá abordar "los acuerdos de seguridad europeos de posguerra en un sentido más amplio, junto con las cuestiones territoriales entre Ucrania y Rusia".

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, fue explícito sobre el alcance de la discusión: "Las conversaciones están dedicadas a discutir los parámetros de la futura arquitectura de seguridad de Ucrania, Rusia y toda nuestra región. Se podría decir, la seguridad europea".