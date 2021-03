Ampliación del ejido urbano: Daniele pidió no caer en "una comisión larguísima de debate" en la Legislatura 

El jefe de gabinete municipal, Mario Daniele, reclamó hoy a los legisladores no caer en “una comisión permanente, larguísima de debate que nos lleve año a año este tema y nunca resolverlo” al hablar sobre la ampliación del ejido urbano y en respuesta a los reclamos del mopofismo y los radicales para resaltar sus palabras en el tratamiento y decisiones del proyecto.

“En el origen de decisión de ampliar el ejido urbano estamos todos de acuerdo, y si todos estamos de acuerdo establezcamos un mecanismo para que todas esas ideas se forjen en una y sea lo más rápido posible, pero lo que no podemos hacer es tener una comisión permanente, larguísima de debate que nos lleve año a año este tema y nunca resolverlo” pidió el ex intendente de Ushuaia en declaraciones al programa ‘Antes de que Sea Tarde’ por FM Master´s.

El funcionario dijo que en el proyecto “tenemos que tener la responsabilidad de contemplar las áreas de humedales, respetar el uso que se determinará por el Concejo Deliberante, después de la ley” y que en esa línea “busquemos un mecanismo de finalización, porque después nos tapa la realidad que es cuando nosotros discutimos la gente sigue metiendo casa, casita, casota, alambrando y así está todo el tema de Almanza”.

“Si nosotros no nos ponemos de acuerdo, estarán los que tratan de sacar provechos personales, que no tienen nada que ver con la vivienda porque hay gente que alambra tres o cuatro hectáreas que no están resolviendo el tema habitacional y otros que dicen que tienen un emprendimiento productivo, el cual quiero ver, porque en nombre de eso alambran 6 hectáreas y producen cinco kilos de lechuga por mes”, reprochó el Jefe de Gabinete.

Daniele no se mostró contrario a las casas de fin de semana como sucede en Almanza, pero reclamó que se pague por esas tierras que no son con fines habitacionales. “Tenés que pagar la tierra y no podés pagar el mismo precio para donde querés vivir. Es un plus que tiene un precio, distinto para resolver un tema social”, observó.

“Mientras estos tipos discuten yo avanzo”, Mario Daniele

Volviendo al tema de ampliación del ejido urbano, el Jefe de Gabinete remarcó que “lo peor que podemos hacer todos es evitar la presencia del estado municipal allí, que tiene la capacidad de policía municipal, y que sigan pasando cosas que después nos tengamos que arrepentir toda la vida como nos ha pasado en la montaña que está talada, donde han sacado arboles por la ausencia del Estado municipal y eso es un peligro inminente que puede haber alud de barro y que esos árboles no estaban allí por casualidad. Si nosotros estamos siempre corriendo detrás de los problemas algún día podemos lamentar una situación desastrosa”.

Para el proyecto de ampliación de Ushuaia, el funcionario dijo que se tendrá en cuenta el porcentaje de bosques y humedales. “Está contemplado en el proyecto presentado y aportes del Municipio. Después las cuestiones que están por debajo de la facultad, porque una vez aprobada la Ley pasa al ámbito municipal, pasa a la discusión urbana donde están todas las fuerzas políticas” representada por los concejales de los distintos partidos.

“Yo fui el primer intendente de la Provincia y nos tocó la responsabilidad de armar toda la estructura urbana desde cero, y si nosotros vamos a tener el manejo de la tierra vamos a hablar con profesionales, ambientalistas, y arquitectos”, adelantó Daniele.