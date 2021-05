La Municipalidad de Tolhuin gastará más de 30 millones de pesos en una plaza 

La Municipalidad de Tolhuin gastará más de 30 millones de pesos para realizar la "Plaza barrio Kareken" por el cual se agregarán distintos juegos. Ayer se abrieron los sobres de licitación para la obra millonaria con plazo de 120 días.

La obra demandará a Tolhuin $30.341.734,66 de pesos, con un plazo de 120 días corridos y con un sistema de contratación "ajuste alzado". "Consiste en la construcción de un espacio destinado al deporte y esparcimiento con tres sectores de juegos, destinados a un playón deportivo vallado, con cancha de fútbol, un sector de skate al aire libre con diversas rampas, y un sector destinado a juegos infantiles y provisión de equipamiento de gimnasios", dijeron en el Municipio.

La obra fue cuestionada en las redes sociales donde usuarios no perdonaron el millonario desembolso que hará la ex comuna, teniendo en cuenta la falta de servicios básicos y ampliación de los que hoy parecen escaso. "estamos en PLENA PANDEMIA. #Tolhuin no tiene Hospital ni siquiera. Tampoco cambió el Cartel de bienvenida de la ciudad. Pensé que iba ser diferente", dijo el reconocido periodista de Ushuaia, Ángel Fretes, en sus redes sociales.