Tras más de un año, vuelve el teatro con público en Ushuaia

Luego de un año de cuarentena y restricciones, el teatro con publico vuelve a funcionar en Ushuaia y será este 15 de mayo con la obra ""Mary Ann Dunne- Una mujer de tierra y de fuego", una puesta de escena ambientada en los años 30 bajo la dirección de Eduardo Bonafede.

La obra "es unipersonal situada en Ushuaia en los años ‛30. Una vieja casona fueguina, un territorio donde prima la intimidad, el regreso de Buenos Aires en barco, Thomas, el incendio, la vida de Mary Ann en su Tierra del Fuego natal y las contradicciones que habitan en su sangre", describen los artistas y señalan que se vivirá "un periplo emocional y poético que propone indagar en la construcción de la identidad, el genocidio del pueblo selk‛nam y el empoderamiento de la mujer frente a las circunstancias irreparables de la vida".

Los artistas, uno de los sectores más castigados por las restricciones, volverán a estar en escenario en 8 funciones y cuyo estreno se hará el 15 de mayo a las 21 horas en el Teatro del Hain, en 12 de Octubre 1013. Las entradas pueden adquirirse solamente de manera online (por protocolos).

Integrantes de la obra Mary Ann Dunne - Una mujer de tierra y de fuego

Actriz: Victoria Lerario

Dirección: Eduardo Bonafede

Dramaturgia: Carlos Diviesti

Diseño de Luces y Técnica: Ricardo W. Pessoa

Diseño de Escenografía: Jorgelina Rodriguez

Fotografía: Tatiana Dallago

Teatro del Hain - Ushuaia - Tierra del Fuego AeIAS

Instagram: @mary.anndunne / FB: @teatrodelhain

Funciones

Estreno sábado 15 de Mayo - 21 hs.

8 funciones presenciales - Espectáculo de 45 min. de duración

Sábado 21.00 hs / domingo 20.00 hs

Dirección: Teatro del Hain - 12 de Octubre 1013 - Ushuaia

Boletería online en https://www.eventbrite.com/e/mary-ann-dunne-teatro-del-hain-tickets-153137882529

Reservas: [email protected] / FB. @teatrodelhain

Protocolo funciones presenciales

►Al llegar al teatro, te tomaremos la temperatura y te pediremos declaración jurada. La

entrada a la sala será escalonada, respetando la distancia de 1,5m respecto a otras

personas.

► Será obligatorio el uso de tapabocas durante toda la función y durante toda la estadía en el

teatro.

► La boletería no funciona de manera presencial, sólo se pueden hacer compras de manera

online, y te pediremos tu entrada en tu celular para validar el ingreso.

►El aforo de la sala es reducido, y los asientos serán designados en orden de llegada, no

son numerados.

►Daremos sala media hora antes de cada función para hacer un ingreso seguro y dadas las

condiciones de contingencia, es posible que el arranque de la función pueda demorar unos

pocos minutos. Procuraremos que sean los menos posibles. No más de cinco.

►Una vez comenzada la función, no se permitirá el ingreso a la sala.

►Al finalizar la función, el equipo del teatro asistirá la salida de manera ordenada y no estará

permitido permanecer en el recinto.