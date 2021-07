Bomberos Zona Norte lanzó una campaña solidaria para poder comprar un kit de ataque rápido

El aparato servirá para los ataques rápidos contra los incendios en zonas de difícil acceso, ya que hoy el cuartel que cubre una cantidad de barrios con bosques y no cuentan con ese recurso.

La Asociación de Bomberos Zona Norte realiza una campaña para recaudar fondos y poder comprar un kit portátil de ataque rápido de 750 litro, que servirá para tener tener una mejor y rápida respuesta a los incendios sobre la zona de cubertura que cubren los voluntariados, en la cual la mayor parte son zonas de difícil acceso.

Pablo Holzmann Oficial Ayudante, explicó a Ushuaia que la campaña, que comenzó hace una semana, busca la adquisición "de un kit forestal que consiste de 750 litros con una moto bomba de alta presión" la cual irá colocada en una Totoya Hilux que cuenta el cuartel.

"Llevamos 11 de años de intervención y hoy no contamos con los fondos para poder equiparla. A través de una visita que tuvimos del concejal Javier Branca, surgió la necesidad y él puso a disposición su equipo”, contó el bombero.

"En esta época del año nos encontramos con caminos que no están adecuados para soportar espacios del camión Nos encontramos con puentes fabricados con tachos de 200 litros y tarimas, y el camión no soporta pasar por ahí. Con este kit llegaríamos a lugar que nosotros no podemos entrar”, remarcó Holzmann.

Finalmente, el bombero aclaró que las donaciones se hacen a través de la cuenta bancaria del cuartel. “Es la cuenta oficial de la institución y lo queremos hacer lo más transparente posible por eso hicimos público el número de cuenta y que el vecino se quede tranquilo”, concluyó.

El equipo se fabrica en Córdoba, donde se envían las medidas y allí se fabrican, por lo que solo queda llegar a los fondos para poder comprarlo. Quienes quieran colaborar lo pueden hacer mediante transferencia bancaria a la cuenta bancaria oficial de la institución cuyo alias es BATATA.PINCHE.MUJER