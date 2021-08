Un joven y su perro terminaron heridos tras ataque de pitbull en la rotonda del aeropuerto 

Un joven junto a su perro fueron atacados salvajemente por tres perros pitbull mientras se encontraban en la zona de la cartelería del ingreso al aeropuerto, por la Av. Hipólito Yrigoyen. La víctima debió ser asistida en la Clínica San Jorge debido a las heridas y permanece en reposo.

Alejandra Penisi, madre del joven, relató esta mañana en el programa "El Ángel de la Radio" de la FM 93.1, que "mi hijo había salido a pasear su perro junto con una amiga, cerca de la cartelera del aeropuerto, cuando de repente vinieron tres pitbulls, que del susto y del shock no recuerda muy bien los colores de los perros, pero recuerda que uno era marroncito y el otro con lunares. Los tres perros estaban acompañados de una mujer y se vinieron directamente a atacar a mi perro, lo atacaron ferozmente y quedó muy lastimado. También lo atacaron a mi hijo a la misma vez”, al tiempo indicó que mientras eso sucedía “la mujer no hacía nada”. “Fue forcejeo y forcejeo, hasta que mi perro quedó casi muerto”, agregó.

La mamá del joven también señaló que a su hijo lo pudo trasladar a la Clínica San Jorge debido a las heridas en su brazo y los hematomas, en tanto que su perro fue llevado a la veterinaria. “Por suerte las lesiones de mi hijo no han sido graves, pero tiene mordeduras en el brazo, en la mano tiene hematomas por todo el cuerpo y el cuello”, indicó.

Penisi dijo que, tras lo sucedido, la amiga de su hijo la siguió hasta el barrio Malvinas y tomó los datos de la mujer los cuales resultaron falsos y ahora espera que los vecinos de la zona puedan aportar alguna información sobre la irresponsable. “Ella dio datos falsos porque después la quisimos ubicar con su nombre en las redes y su teléfono, pero no existen”, informó.

Asimismo, aclaró que los pitbull se encontraban sin correa y sin bozal. “Mi hijo se sorprendió porque la mujer no hizo nada, no se puso nerviosa, no gritó y no atinó a detener el ataque”, explicó la mujer.

La denuncia fue realizada en la Policía, para luego ir a Zoonosis y con una denuncia penal poder rastrear a la mujer a través de cámaras de seguridad. “Dijo que era morocha rellenita la mujer dueña de los perros”, describe sobre la dueña de los perros.

Ahora el joven deberá permanecer en reposo con medicación debido a las heridas, que afortunadamente no fueron graves.