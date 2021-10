Reforma de la Carta Orgánica Municipal: "Yo creo que no es momento" opinó Pino 

El Presidente del Concejo sostuvo que "hoy introducir temas que no están en la agenda de los vecinos, no es conveniente" ante rumores de una reforma de la Carta Orgánica Municipal.

El presidente del Concejo Deliberante de Ushuaia, Juan Carlos Pino, rechazó hoy la posibilidad de introducir una reforma de la Carta Orgánica Municipal antes de fin de año, tras rumores por una posible modificación en los mandatos del Ejecutivo municipal.

"Estamos expectantes. Sé que hay muchos rumores de que van a introducir la reforma de la Carta Orgánica. Yo creo que no es momento. Estamos saliendo de una emergencia sanitaria por la pandemia, estamos saliendo de lo que tiene con una crisis económica que afectó a todos los vecinos y me parece me parece que hoy introducir temas que no están en la agenda de los vecinos no es conveniente", dijo el edil en diálogo con Ushuaia 24.

No obstante, el concejal del PJ-Frente de Todos observó que "en el momento que se ingrese [la modificación] sabremos qué es".

"Hasta ahora no hay nada ingresado y estamos a la expectativa de lo que pueda pasar por esto", concluyó.