Polémica medida nacional: El Banco Central prohibió la venta de pasajes al exterior en cuotas

Una polémica medida se dio a conocer este jueves luego de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) estableciera la prohibición de ventas de pasajes al exterior con tarjetas de créditos en cuotas, debido a la falta de dólares en la entidad.

“Establecer con vigencia a partir del 26.11.21, que las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes –personas humanas y jurídicas- de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.). ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios”, señaló la comunicación A7407 del BCRA.

Asimismo, la normativa indica que todos los servicios contratados con el exterior que se paguen con tarjeta de crédito deberán ser en una cuota o financiados con la tasa del 43% fijada para el “pago mínimo” de los resúmenes.

La prohibición sucede a escasas horas del Black Friday, donde agencias de viajes, compañías aéreas y demás prestadores pusieron en oferta el turismo en el extranjero, en cuotas sin interés.