Polémica en Catamarca: Quienes tengan coronavirus sin estar vacunados deberán pagar su tratamiento

Una polémica medida y contraria a la salud pública se aplicará en Catamarca, luego de que el gobierno de Raúl Jalil anunciará que los pacientes que deban ser internados por coronavirus y sin contar con el esquema de vacunación, deberán afrontar los gastos de la atención médica.

El decreto 3095, las personas que no tengan el esquema completo de vacunación contra la covid-19 "quedan exceptuadas de los beneficios del régimen ‘Prestaciones Médicas - Especial Covid-19’, creado durante la primera etapa de la pandemia”. En claro, los pacientes deberán pagar el tratamiento e internación en el sistema público, en el caso de contraer coronavirus.

"De esta medida quedan exceptuadas las personas que puedan demostrar fehacientemente que la falta de vacunación contra Covid-19 obedece a razones médicas y/o de fuerza mayor debidamente acreditadas”, aclararon voceros oficiales del gobierno, según indicó la agencia Télam.

"En la provincia estamos en un 89% de personas vacunadas con el esquema completo; sin embargo, no me preocupan los vacunados, me preocupa un 10 % de la población que no ha recibido ninguna de dosis", manifestó la ministra de Salud de Catamarca, Manuela Ávila.

El sistema de salud pública argentina está integrado por Nación junto a la red de hospitales provinciales. Argentina se destaca por su implementación para atender a pacientes en situaciones vulnerables, en especial a aquellos que no cuentan con seguridad social y sin capacidad de pago.

Por otro lado, el gobierno de esa provincia aplicó restricción de circulación en toda la provincia entre las 3.30 y las 6 horas, todos los días, exceptuando a quienes estén habilitados para trabajar en esa franja horaria.