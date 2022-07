Fallece el líder de la banda cristiana de rock "Rescate"

Un profundo impacto en el mundo cristiano luego de conocerse el fallecimiento del líder de la banda Rescate, Ulises Miguel Eyherabide, quien supo instaurar grandes éxitos de rock.

La noticia fue confirmada por el conferencista y pastor, Dante Gebel, quien lo despidió citando varias canciones de la banda, al tiempo deseando un rencuentro en el cielo. "Fuiste y serás el último Rock Star de un ambiente que no tolera demasiado a los que sobresalen entre las ovejas clonadas, un pionero que se atrevió a cruzar el puente entre la religión organizada y el público real, el que llevó el mensaje más allá de las barrocas paredes evangélicas, el flaco que siempre admiré (y me alegra habértelo dicho mucho), el que siempre venía a tocar en los Superclásicos", describió Gebel a Ulises, cuya causa de muerte no trascendió.

Ulises fue fundador de la banda que dejó en el 2020. Su última presentación fue con Emanuel Noir (Ke Personajes) con la canción "Uno nunca sabe" estrenada en marzo de este año.