Robaron y vandalizaron un colegio público de Río Grande  

Delincuentes provocaron esta madrugada un robo y destrozos sobre el Colegio Provincial N°46 “General Martín Miguel De Güemes” del barrio de Chacra XI de Río Grande, donde la policía ya se encuentra investigando para dar con los autores del penoso hecho.

La situación fue advertida por personal de limpieza del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Tierra del Fuego, al ingresar esta mañana al establecimiento para dar inicio a la entrega de módulos alimentarios.

Directivos del establecimiento y Policía Científica de la Provincia llegaron al lugar y constataron una ventana rota por donde se sospecha ingresaron los desconocidos para luego huir por alguna de las puertas de emergencia.

Al menos 13 computadoras de la sala de informática fueron las sustraídas más otras dos de la Secretaría, todas modelos all in one marca EXO y Coradin, a lo que se sumó varios destrozos en biblioteca y aulas.

Policía Científica continúa con tareas de investigación en el lugar para esclarecer el hecho.