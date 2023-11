Espert habló sobre el plan económico de Milei y celebró el destierro del kirchnerismo

El diputado José Luis Espert (Juntos por el Cambio) aseguró hoy estar "feliz" por el triunfo alcanzado por Javier Milei en el balatoje del domingo pasado y sostuvo que el recorte que plantea aplicar en Producto Bruto Interno (PBI) requiere de una "fortaleza política formidable" para poder llevarse a cabo.

"Estoy contento y hasta diría feliz de que la sociedad se haya dado una segunda oportunidad, en los últimos veinte años, de sacarse de encima a esta lacra que es el kirchnerismo", afirmó Espert en declaraciones formuladas esta mañana a radio La Red.

El legislador -que acompañó a Milei en sus primeros pasos en la política pero que terminó distanciándose definitivamente con su incorporación a JxC- admitió que no ha conversado con el referente de La Libertad Avanza luego de su triunfo del domingo último.

"Obviamente que, si el Presidente electo requiere mis servicios, y nos ponemos de acuerdo en lo que hay que hacer, no tengo dudas de que lo voy a acompañar. Pero no me ha llamado y está en todo su derecho a no hacerlo", reveló.

Espert consideró que cuando Milei "habla de la reducción de 15 puntos del PBI" está planteando que 10 de esos puntos sean a partir de "terminar con los intereses de las Leliqs" y que los cinco restantes sean como consecuencia de un "real recorte del gasto público".

"Este recorte se puede hacer pero se requiere fortaleza política formidable y mucho acuerdo político con las provincias, diputados y senadores", afirmó el legislador del bloque Avanza Libertad.

Espert añadió que, para lograrlo, Milei debería despedir "cerca de 650 mil empleados públicos que son ñoquis", y anticipó que, como la Constitución garantiza la estabilidad del empleo público, es "necesario una ley de emergencia económica" y "negociar con las provincias".

"Tenés que cortar los subsidios a la energía y eso tiene un costo social fenomenal porque significa duplicar, triplicar o cuadriplicar las tarifas", agregó.

En tanto, dijo que se debería recortar a cero el déficit de las empresas públicas" o privatizarlas.

En lo que atañe a la estructura tributaria, Espert entendió que, "de 46 impuestos nacionales", tendrían que quedar "solamente cinco".

"Milei tercerizaría el 100 por ciento de la obra pública con privados; es mi interpretación de las cosas que él dice", indicó.