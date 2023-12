Walter Vuoto asumió su tercer mandato en la Intendencia de Ushuaia

El intendente de Ushuaia Walter Vuoto asumió esta tarde su tercer mandato en la Intendencia gracias a la reforma de la Carta Orgánica Municipal que posibilitó poder volver a postularse en las elecciones municipales, donde finalmente ganó por un poco margen.

El Jefe comunal hizo por primera vez su aparición pública ante una gran cantidad de personas, luego del impacto que tuvo la muerte del senador Matías Rodríguez. El parlamentario nacional, fue recordado con un minuto de silencio durante la sesión preparatoria del Concejo Deliberante.

En el comienzo de su discurso, Vuoto cuestionó que hubo muchas personas que prefirieron retirarse ya que debieron esperar mucho tiempo para poder ingresar al Microestadio. "La gente se cansó de las ninguneadas, la política está totalmente divorciada de la realidad" apuntó para luego comentar que "se fueron un montón de personas porque sintieron una falta de respeto muy grande, hacia dos horas que estaban esperando y ahí es cuando la política tiene que comprender".

También el Intendente rechazó los silbidos y gritos contra el concejal de la oposición Valter Tavarone: "No me gustó nada los silbidos al Dr. Tavarone porque nosotros no construimos con odio y con rencor, sino con amor y con respeto". Por eso, "muchas veces los egos y la política es lo que causa a la gente que hoy no llegue a fin de mes, es por lo que fracasó nuestro gobierno de no pensar en la problemática de la gente".

Hablando de la ciudad, el Jefe comunal sostuvo que la prioridad será cuidar a nuestros vecinos y vecinas. Vamos a usar toda la fuerza propia que hemos construido para contener a quienes más lo necesiten. Como intendente la contención social y el apoyo a la producción serán mi máxima prioridad. Vamos a desplegar una gestión de cercanía, que mitigue las consecuencias del ajuste y evite el sufrimiento”. El intendente hizo un llamado a la política de Tierra del Fuego, “de dejar de discutir banalidades y cosas que no están en la agenda de la gente. Cuando vas a cargar nafta, cuando vas al supermercado y cuando no encontrás alquileres es muy complejo pensar una agenda de espaldas al pueblo, el desafío de esta gestión que se viene es muy complejo como hemos hecho en la primera vez que nos tocó asumir”.

“Le pido a mi gabinete que recupere la sensibilidad, les agradezco todo el trabajo que han hecho. Les pido que recuperen el territorio, que recuperen la empatía con la gente, que salgan al territorio porque escuchamos las urnas: ganamos pero hay que hacer una autocrítica de lo que nos está faltando. Hay que salir y ver, escuchar” agregó. Vuoto adelantó que “para lo que se viene estamos trabajando en una Ushuaia con mucha producción: va a contar con un astillero de inversión privada; con todo el parque productivo que estamos armando, Y también con tres proyectos como el de Ushuaia Visión que tendrá un centros de datos de última generación y el de WestNet que será un centro logístico para abastecimiento local y productivo con una inversión que generará 300 puestos nuevos de trabajo”.



“El Estado está para cuidar e intervenir”, dijo Vuoto y aseguró que “cuando nos quitan recursos o atacan la 19640, nos va a encontrar defendiendo cada puesto de trabajo que la Ley genera, como lo hicimos con Macri, con Alberto y lo haremos con Milei” El intendente se esperanzó en que continúen las obras financiadas por el CAF, el centro comercial a cielo abierto de la calle San Martín y el inicio de obras en Kuanip. Mencionó, aunque sin corresponder a jurisdicción municipal, que el Municipio continuará trabajando, con el ‘gran equipo de Hábitat’, en la construcción de viviendas, porque entendemos que está la necesidad de la gente y la agenda que tenemos que trabajar es esa”.

Sobre las autonomías municipales, Vuoto sostuvo que “tenemos que dar el salto político e institucional que nuestra gente reclama y necesita: sentar las bases claras para que cada cual tenga los recursos necesarios en tiempo y forma para atender sus responsabilidades”.

“Agradezco a los legisladores, a los sindicatos y entidades gremiales que han defendido a las municipalidades frente a los intentos que han existido de manotear los recursos que nos corresponden”, dijo. “En todos estos años, además, hicimos todos los esfuerzos por mantener el mínimo costo del boleto, sabiendo que son nuestros trabajadores y trabajadores, nuestros estudiantes de todas las edades, quienes utilizan el colectivo. Esto lo logramos gracias a los subsidios nacionales que sostienen el transporte aquí y en todo el país. Sin esos subsidios, el sistema corre un gran riesgo y es importante que los vecinos lo sepan”, explicó Vuoto.

En cuestión de movilidad admitió que “tenemos mucho trabajo por hacer, pero tenemos que ser claros y trabajar en un marco de legalidad”.

Adelantó que en las próximas semanas vamos a entregar 21 nuevas titularizaciones y 15 nuevas licencias”. Finalmente, Vuoto dijo que “hoy estamos acá más de pie que nunca, acompañando al gobernador y a los intendentes en la defensa de la provincia y las ciudades, dispuestos a reformar la política, estando al lado de nuestra gente cuando más nos necesita”.