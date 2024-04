La Asociación Bomberos Voluntarios de Río Grande inició una serie de capacitaciones en RCP y primeros auxilios dirigida a los vecinos y aseguran que la actividad se realizará todo el 2024 en los cuarteles de la ciudad.

Al respecto, Diego Alejandro Almarás, Suboficial Principal de Bomberos Voluntarios de Río Grande, informó que la primera capacitación se llevó adelante en el Destacamento N°2 ubicado en Pellegrini y Kayén de Chacra II y que contó con la totalidad de los vecinos inscriptos para hacer dicho curso. “La idea es comenzar con este tipo de capacitaciones a los vecinos, porque nosotros internamente nos capacitamos todos los meses. La intención ahora es ir al vecino y en esta oportunidad surgió, porque en la Semana de Malvinas participamos con un stand en la Carpa de la Dignidad de los veteranos de guerra y la gente que la visitaba veía el muñeco y querían practicar y los visitantes nos preguntaban cuándo íbamos a dar un curso. Fue así que notando nosotros el interés, dimos este el puntapié inicial y comenzar con este tipo de capacitaciones a los vecinos, con RCP, la utilización de la maniobra de Heimlich y todo lo que puede ocasionar o que puede suceder a una persona en la vida cotidiana”.

El voluntario destacó que esta actividad salva vidas y tiempo, ya que "cuando ya llegamos ya pueden estar haciendo RCP tranquilamente a un familiar, a un vecino, a un amigo".

Almarás confió que en este primer curso participaron todos los que se inscribieron y muchos más no pudieron hacerlo por razones de espacio físico. “Hoy comenzamos acá en el barrio Chacra II y lo vamos a ir extendiendo a todos los barrios. Nosotros tenemos el Destacamento 1 de la Margen Sur, el 2 de acá de Chacra 2, el 3 de Chacra 11 y el Cuartel Central. Entonces la idea es que una vez por mes nosotros hagamos con distintos temas distintas capacitaciones dirigidas a los vecinos pura y exclusivamente, dictado por personal capacitado en cada materia y que puedan recibir esta información lo más clara posible, brindándole el mejor de los tiempos y yendo a todos los barrios”.

Ante la demanda y la importancia de la actividad, “ahora empezamos en este mes de abril, empezamos con esta capacitación y queremos extenderla prácticamente hasta diciembre. La intención es que una vez por mes tengamos algún tipo de estas capacitaciones con una inscripción, porque nosotros lo limitamos a 30 personas por la capacidad física y por la cantidad de instructores. Ese es el límite máximo que tenemos para poder instruir bien y que la información llegue como corresponde”, explicó.

Un curso teórico y práctico

La jornada se realizó con un curso un teórico y después continuó con un práctico. “La idea es que puedan recibir la información de lo que van a poder hacer después y qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Eso también es muy importante. Entonces la parte teórica la ven en sala, sentados, y después vamos a la práctica que es la parte más importante y la más linda, la que más llama la atención porque hoy por hoy tenemos torsos que lo pueden hacer tranquilamente, tenemos varios torsos que pueden utilizar para esto, tanto adultos y pediátricos. Cuando tengamos que hacer incendios seguramente vamos a tirar agua, van a poder usar algún extintor. Entonces la idea es llevarlo en la parte teórica para que sepan qué es lo que tienen que hacer y después la parte práctica ya con el conocimiento adquirido en aula lo puedan reflejar en la parte práctica”.

Por otra parte, se lo consultó sobre los siniestros viales en que participan los Bomberos Voluntarios, señaló que “en la parte de accidentes de tránsito, en enero y febrero es cuando merma muchísimo la cantidad de siniestros viales. Estamos viendo que la gente cuando empieza las actividades de las escuelas, el trabajo, después de que vienen de las vacaciones, empieza los accidentes, algo que también se da mucho en las fiestas de fin de año. Y después cuando comienza el invierno, empezamos a trabajar sobre lo que es incendios, pérdida de gas, monóxido de carbono. Hay tendencias muy marcadas durante todo el año. Y lo que es RCP y convulsiones, eso lamentablemente es durante todo el año y en cualquier momento, porque esto, más allá de que nosotros podamos o no salvar una vida, hay todo un contexto detrás de cada persona, de enfermedades que ya las vienen trayendo y terminan desencadenando en esto, en un paro cardiorespiratorio que por ahí nosotros podemos llegar a sacar adelante o no, pero podemos saber de qué manera hacerlo. Y trabajamos sobre eso”.

Agregó que “hay toda una serie de factores que influyen y los vecinos tienen que cuidarse en todo sentido. Tenemos una vida muy sedentaria en la isla, entonces tenemos que cuidar. No queremos el desencadenante que sea tener que nosotros saber exactamente cómo hacer RCP, sino que la gente también se cuide en su salud”.

Almarás agradeció a los vecinos, “agradecer a los que no pudieron terminar de anotarse, porque cuando llegaba al límite, ya les avisaba que estaban superados el límite, tenemos la planilla impresa, o sea, no hay vuelta, tenemos toda la información. Los que participan hoy se van con un certificado de participación de lo que hicieron, les sirve a ellos, nos sirve a nosotros. Queremos llegar a fin de año con haber capacitado, no sé, 100 vecinos, 200 vecinos, para nosotros es mucho”.