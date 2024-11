Tras una jornada a puro cortes, Castillo aseguró que "la decisión de este Gobierno es poner de pie, de una vez por todas, el sistema energético"

La ciudad vivió este domingo cortes por horas y en otros sectores la energía volvía solo dos minutos, lo que desató la bronca de muchos vecinos cansados de los reiterados cortes y apagones de la DPE. En el barrio Pipo, hubo tres cortes energéticos durante el día, y en uno de los casos la energía volvió solo dos segundos, lo que significa un peligro para los aparatos eléctricos. En barrios Don Bosco, no estaba programa un corte nocturno, sin embargo, lo hubo.

Tras una jornada angustiante, la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, aseguró que "este domingo fue el último corte de servicio previsto en relación a las acciones de modernización" y que "la decisión de este Gobierno es poner de pie, de una vez por todas, el sistema energético".

Las tareas que se desarrollaron en la víspera están relacionadas con el plan de Normalización del Sistema de Control, de Comunicación y de Protección del Centro de Distribución (CD Torelli) y Usina CTU). Durante la jornada, personal de la DPE realizó el mantenimiento y limpieza de transformadores que están en la Usina, además de la incorporación de seccionadores en algunas líneas de distribución. Mientras, personal del área de Mecánica de Generación inició el mantenimiento en turbinas ubicadas en la Usina, incluyendo la Rolls-Royce y los equipos Solar, y se bajaron dos de cuatro ventiladores de la Rolls-Royce que, si bien no modifican el normal funcionamiento, permite hacerle la reparación necesaria de estos equipos que son el backup del funcionamiento del sistema, sostienen las autoridades.

“La decisión de este Gobierno es poner de pie, de una vez por todas, el sistema energético de Ushuaia, por eso hemos establecido y desarrollamos un plan de trabajos intensivos que necesariamente obligó al corte del servicio en diversos puntos de la ciudad, durante los últimos domingos. Por eso, agradecemos la paciencia de los vecinos”, subrayó la Ministra Castillo. “El de este domingo fue el último corte de servicio previsto en relación a las acciones de modernización, que era necesario llevar a cabo -insistió Castillo-. De acá a fin de mes, que es la fecha final de obra, trabajaremos ya con la ciudad energizada en el resto de las tareas complementarias”, adelantó.

“Estos últimos domingos, hemos logrado concretar trabajos que históricamente necesarios. Por ejemplo, desde 2009 en las celdas no se realizaban tareas de verificación, mantenimiento y ajustes de partes. Al igual que cambios en la relación de transferencia en la celda de 33 en el centro de distribución vialidad. Incluso, desde 2017 que no se cambiaban filtros de los generadores marca Solar, Taurus y Centaus”, detalló. “Ha sido un trabajo coordinado que demandó mucho esfuerzo de los equipos, con una inversión como hacía años no se destinaba para modernizar este sistema. Entendemos los inconvenientes que esto ha generado, pero eran tareas necesarias para evitarnos mayores problemas, como ya nos ha pasado”, dijo Castillo.