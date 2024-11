Cámaras empresariales: "Si Ushuaia les parece caro, no es culpa del turismo"

Las principales cámaras empresariales de Tierra del Fuego emitieron una solicitada en la que cuestionan fuertemente la propuesta de una nueva tasa sobre el turismo, impulsada por la gestión municipal de Ushuaia. En el comunicado, las entidades expresan su preocupación por el impacto negativo que esta medida tendría en el desarrollo económico de la ciudad, particularmente en un sector que depende en gran medida de la actividad turística.

El escrito comienza con una fuerte crítica al proceso legislativo, calificando el proyecto como "sorpresivo" y "consensuado de manera inconsulta". Además, se cuestiona la falta de apoyo de los concejales para el proyecto, aludiendo a que el 50% de ellos rechazó la propuesta al considerar la gravedad de la misma. Las cámaras empresariales denuncian que el gobierno local desinformó al sector privado al afirmar que se están realizando acuerdos con el mismo respecto a la aplicación de la tasa, algo que consideran falso.

“La gestión municipal no sólo presentó un proyecto con formato sorpresivo, inconsulto y entre gallos y medianoche: ahora la decisión es ningunear inclusive a sus propios colegas concejales. Dicen que lo mandaron a comisión por pedido del sector. Mentiras. No tenían los votos, porque el 50% de los concejales analizaron y detectaron la gravedad del proyecto que presentaron. Mienten cuando dicen que están acordando con el sector privado cobrarles una tasa a los argentinos, o no cobrarles”, comienza diciendo la solicitada.

Agrega que “el sector y la sociedad ya les dijo: NO A LA TASA. Ningunean, cuando envían notas a los medios sin autor diciendo que ‘el Estado subsidia’ a la Agencia Ushuaia Bureau, cuando este ente mixto se financia con el aporte del sector privado por iniciativa del mismo sector hace 20 años. Y cuando la Secretaría de Turismo durante 10 años se llevó el 80 por ciento de ese aporte del privado, y con ese aporte la misma realizó el 100% de sus acciones promocionales, porque la gestión municipal no les asigna recursos. ¿De qué subsidio hablan", plantearon.

El comunicado subraya que el sector privado manifestó un rotundo rechazo a la nueva tasa, haciendo un llamado a la municipalidad a reconsiderar la medida. Además, las cámaras afirman que las autoridades están "ninguneando" el aporte histórico del sector privado en la financiación de la Agencia Ushuaia Bureau, un ente mixto creado hace 20 años por iniciativa del propio sector turístico, y señalan que el 80% de su financiamiento proviene de este sector, no del Estado.

Una de las partes más destacadas de la solicitada es la defensa del turismo como motor económico de la ciudad. Las cámaras explican que el turismo no solo genera ingresos directos, sino que beneficia de manera indirecta a numerosos sectores, como restaurantes, comercios y servicios, que dependen de la llegada de turistas. Además, rechazan la idea de que los precios elevados en la ciudad sean culpa del turismo, argumentando que esta visión subestima la realidad de los residentes, quienes ven en el turismo una fuente vital de empleo y desarrollo económico. “Ahora, si Ushuaia les parece caro porque otros precios fuera de los servicios turísticos son caros, no es culpa del turismo. Subestiman a la gente cuando hablan de esta manera. Nuestros vecinos sienten la importancia del turismo porque viven del mismo, nadie se los tiene que contar. Ver estas expresiones es sentir que estamos retrocediendo 30 años, todo por querer avanzar en un proyecto de manera inconsulta. Y que no es viable: todo es ideológico, sin fundamentos. Menosprecian al que produce, no importa el tamaño que tenga este productor. Teniendo en cuenta que el turismo no solo en nuestra provincia se compone de pequeños y medianos productores y emprendedores, ‘se expresan con rechazo al que produce y genera trabajo’", apuntaron.

El comunicado también critica la postura de algunos funcionarios que, según las cámaras, buscan avanzar con un proyecto "ideológico" y sin fundamento, que afecta a los productores y emprendedores turísticos, muchos de los cuales son pequeños y medianos empresarios locales.

Las organizaciones firmantes son la Asociación Fueguina de Agencias de Viajes y Turismo (AAFUVYT), la Cámara Hotelera Gastronómica de Tierra del Fuego, la Cámara de Turismo de Tierra del Fuego, la Cámara de Comercio y Otras Actividades Empresarias de Ushuaia y la Asociación Hotelera Argentina (AHT).