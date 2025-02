Vuoto inauguró el periodo legislativo 2025 con fuertes críticas al gobierno nacional y pidió disculpas por el "atraso en obras"

El Intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, brindó hoy su discurso inaugural del periodo legislativo 2025 en el Concejo Deliberante de la ciudad, donde expresó su preocupación por las políticas del gobierno nacional, particularmente en relación con la obra pública.

En su alocución, el Jefe comunal subrayó que el recorte en el financiamiento de obras públicas por parte del gobierno central impactó directamente a Ushuaia y a otras ciudades del país, señalando que la capital fueguina recibió 50.000 millones de pesos menos en este sector, lo que afecta gravemente los presupuestos y el desarrollo urbano. "Ushuaia ha tenido lo mismo que la Ciudad de Rio Grande, 50.000 millones de pesos menos en obra pública y eso complica los presupuestos y complica el crecimiento de las ciudades. En este contexto en donde desfinanciaron la obra pública y desmantelaron políticas esenciales, lo mismo le pasa a la provincia, obras que tenía comprometidas, que tenía adjudicadas en proceso y avanzadas y que no aparecen los recursos, es muy importante entender que todo se hace más complejo y más difícil", dijo.

Para el Intendente, la decisión del gobierno nacional de reducir la obra pública no es una sorpresa, ya que había sido anunciada durante la campaña electoral: "No nos sorprende esta decisión porque de hecho si hay algo que tengo que destacar es que el Gobierno Nacional ganó diciendo lo que iba a hacer", sostuvo.

A pesar de las dificultades, manifestó su compromiso con los vecinos de la ciudad, pidiendo disculpas por los avances más lentos de lo previsto y por los proyectos que aún no se han podido resolver. "Sé que también y sé que quizás la política y la política de hoy no está de moda pedir disculpas, siempre lo más común es buscar excusas, no señalar culpables, pero creo en otra forma de hacer política, pido disculpas por lo que aún falta y por aquellos vecinos que siguen esperando una respuesta y por cada obra que no avanza o avanza más lento de lo previsto", expresó Vuoto.

Vuoto también aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la acción, destacando que su equipo no se resignará ante las dificultades. "Mientras allá en Buenos Aires se debate sobre una supuesta batalla cultural que lo único que ha hecho es destruir derechos, paralizar obras y promover discursos de odio, acá seguimos trabajando todos los días por un futuro mejor", manifestó.

Finalmente, el Intendente concluyó su discurso afirmando que el objetivo de su gestión es continuar trabajando por un futuro mejor para los más de 100.000 vecinos de Ushuaia, y que no permitirá que la ciudad se detenga. "Si hay algo que esta gestión no va a permitir es que Ushuaia se detenga. Y no la detuvimos", concluyó.