Vecinos denuncian construcción irregular en el barrio 245 Viviendas

Vecinos del barrio 245 Viviendas, en la tira 16, denunciaron este viernes la construcción de una estructura en un espacio común que pertenecería al estacionamiento del departamento de María Núñez. Según relataron, intentaron comunicarse con la Municipalidad de Ushuaia para radicar la denuncia, pero no obtuvieron respuesta debido al feriado.

Ante la situación, lograron contactar al 103, desde donde los atendieron, aunque no se ejecutaron medidas concretas. La Policía se presentó en dos oportunidades solicitando el desarme de la obra, pero la construcción continuó.

Los denunciantes señalaron que la propietaria asegura contar con el consentimiento de algunos vecinos, pero remarcaron que dicha autorización no corresponde, ya que no son autoridades competentes para habilitar una obra de este tipo. Los vecinos reclaman la inmediata intervención municipal para frenar los trabajos que consideran irregulares.