Vecinos denuncian construcción irregular en el barrio 245 Viviendas
Según denunciaron, la Policía se presentó en dos oportunidades solicitando el desarme de la obra, pero la construcción continuóTierra del Fuego16/08/2025
Vecinos del barrio 245 Viviendas, en la tira 16, denunciaron este viernes la construcción de una estructura en un espacio común que pertenecería al estacionamiento del departamento de María Núñez. Según relataron, intentaron comunicarse con la Municipalidad de Ushuaia para radicar la denuncia, pero no obtuvieron respuesta debido al feriado.
Ante la situación, lograron contactar al 103, desde donde los atendieron, aunque no se ejecutaron medidas concretas. La Policía se presentó en dos oportunidades solicitando el desarme de la obra, pero la construcción continuó.
Los denunciantes señalaron que la propietaria asegura contar con el consentimiento de algunos vecinos, pero remarcaron que dicha autorización no corresponde, ya que no son autoridades competentes para habilitar una obra de este tipo. Los vecinos reclaman la inmediata intervención municipal para frenar los trabajos que consideran irregulares.
La DPE realizará trabajos de mantenimiento y poda que afectarán a diversos barrios de la ciudad.
Agrupación fueguina de Maxibásquet participó por primera vez en un Torneo NacionalTierra del Fuego14/08/2025
Un grupo de jugadoras de Ushuaia y Río Grande representó a Tierra del Fuego en Buenos Aires, enfrentando a rivales de todo el país.
Retiran más de 50 cubiertas y residuos en zona de Punta María de Río GrandeTierra del Fuego14/08/2025
El operativo de limpieza fue realizado por la Dirección de Higiene Urbana y el área de Transporte, con el objetivo de preservar el entorno y promover la responsabilidad ciudadana.
El patrullero oceánico ARA “Contraalmirante Cordero” asumió funciones como buque de estación en UshuaiaTierra del Fuego13/08/2025
La unidad de la Armada Argentina cumplirá tareas de vigilancia, transporte logístico y apoyo en operativos de búsqueda y rescate en la región austral.
El Municipio decomisó la mercadería durante un control de rutina y descartó el producto por riesgo para la salud pública. La carnicería está ubicada en la intersección de las calles Rubinos y Puerto Español.
El Gobierno Provincial revisará la asistencia en discapacidad por "irregularidades" en algunos casosTierra del Fuego12/08/2025
Entre las irregularidades detectadas figuran beneficiarios que no residen en la provincia por más de tres meses sin justificación, certificados médicos con un porcentaje de discapacidad inferior al 66%.
Río Grande incorporará Wi-Fi de Starlink en todas las unidades de transporte públicoTierra del Fuego12/08/2025
En 30 días, todas las líneas de colectivos de Río Grande ofrecerán Internet satelital gratuito vía Starlink para mejorar la conectividad de los pasajeros.
Zelenski y Milei destacaron el alto nivel de las relaciones entre Ucrania y ArgentinaNacionales14/08/2025
Ambos mandatarios dialogaron sobre cooperación bilateral, la situación diplomática y experiencias económicas.
El fiscal general salvadoreño anunció que unos 300 fiscales estarán a cargo de los procesos, que agruparán a los acusados según pandilla, zona de operación o delitos vinculados.
Brutal ataque en Ushuaia: un hombre mordió la cara de su ex y le provocó graves heridasPoliciales15/08/2025
La víctima sufrió lesiones severas en el rostro luego de ser agredida en plena vía pública por un hombre con quien mantenía una conflictiva relación marcada por la violencia.
El trabajador, identificado como Kevin Ortiz, fue señalado como autor de un grave hecho de violencia de género ocurrido el pasado fin de semana.