Río Grande mantiene abierto el Registro de Población Histórica de nacidos y llegados hasta 1965

El Municipio de Río Grande recuerda que continúa abierto el Registro de Población Histórica, destinado a los vecinos nacidos o llegados a la ciudad hasta el año 1965. El objetivo es generar un padrón que facilite la convocatoria a distintas propuestas y actividades diseñadas para este sector de la comunidad.

El registro se desarrolla en dos etapas. En primer lugar, los interesados, o un familiar en su representación, deben completar el formulario web disponible en https://bit.ly/RegistroPoblacionHistorica. Quienes no cuenten con acceso a internet o requieran realizar consultas pueden comunicarse al 2964-486460.

Posteriormente, un agente municipal se pondrá en contacto de manera individual para coordinar una entrevista, en la cual deberán presentarse con la documentación requerida. En el caso de los nacidos en Río Grande, se solicita DNI y partida de nacimiento; mientras que quienes llegaron antes de 1965 deberán acreditar su residencia mediante cambio de domicilio, DNI antiguo u otros documentos respaldatorios. También se admite que la documentación sea presentada por un familiar.