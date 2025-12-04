Edicto judicial del Juzgado Civil, Comercial y Ambiental N° 3 de la ciudad de San Luis

El hombre, empleado de la empresa Volcar S.A., salió despedido del habitáculo de su camión tras un desperfecto mecánico y falleció horas más tarde en el Hospital Regional Ushuaia.
La oposición denunció que se bloquearon reiterados intentos de convocar sesiones, mientras crecen las críticas por la falta de actividad legislativa.
La funcionaria negó tener denuncias en su contra, denunció hostigamiento y adelantó que iniciará acciones legales por difamación.
La baja es aún más pronunciada si se compara con octubre, con una retracción del 33,2%, ya que en ese mes se habían contabilizado 52.259 patentamientos.
La diputada del MST-FIT Unidad intentó acercarse al presidente al finalizar la Asamblea Legislativa, pero solo llegó hasta el vallado. Entre lágrimas, cuestionó el despliegue de seguridad y exigió que se cumpla la Ley de Emergencia del Garrahan.