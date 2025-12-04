Cayeron en un 3,6% los patentamientos de noviembre

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que en noviembre de 2025 se patentaron 34.905 vehículos en todo el país, cifra que representa una caída del 3,6% respecto del mismo mes del año pasado, cuando se habían registrado 36.220 unidades. La baja es aún más pronunciada si se compara con octubre, con una retracción del 33,2%, ya que en ese mes se habían contabilizado 52.259 patentamientos.

Aun así, el balance anual continúa mostrando un crecimiento sostenido. En los once meses acumulados de 2025 se patentaron 587.666 unidades, un 49,7% más que en igual período de 2024, cuando se habían registrado 392.450 vehículos.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, destacó que “las casi 35.000 unidades patentadas en noviembre son un buen número”, recordando que el mes tuvo dos días hábiles menos y que noviembre y diciembre suelen ser históricamente los de menor actividad.

“Seguimos con buena actividad en nuestros locales, una tendencia que no parece detenerse de cara a los próximos meses”, afirmó. Además, sostuvo que el sector necesita avances en “los temas laborales e impositivos” y mantener “crédito a tasas cada vez más convenientes, algo clave para dinamizar nuestro sector”.

Beato cerró señalando que la expectativa es que “la rueda siga girando en 2026, como lo ha venido haciendo durante todo este año, para poder seguir creciendo”.