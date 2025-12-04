Las terminales fabricaron 37.961 unidades en el mes, lo que representa una baja del 19,6% respecto de octubre y un descenso del 29,3% en comparación con noviembre de 2024.
Cayeron en un 3,6% los patentamientos de noviembre
La baja es aún más pronunciada si se compara con octubre, con una retracción del 33,2%, ya que en ese mes se habían contabilizado 52.259 patentamientos.Economía04/12/2025
La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que en noviembre de 2025 se patentaron 34.905 vehículos en todo el país, cifra que representa una caída del 3,6% respecto del mismo mes del año pasado, cuando se habían registrado 36.220 unidades. La baja es aún más pronunciada si se compara con octubre, con una retracción del 33,2%, ya que en ese mes se habían contabilizado 52.259 patentamientos.
Aun así, el balance anual continúa mostrando un crecimiento sostenido. En los once meses acumulados de 2025 se patentaron 587.666 unidades, un 49,7% más que en igual período de 2024, cuando se habían registrado 392.450 vehículos.
El presidente de ACARA, Sebastián Beato, destacó que “las casi 35.000 unidades patentadas en noviembre son un buen número”, recordando que el mes tuvo dos días hábiles menos y que noviembre y diciembre suelen ser históricamente los de menor actividad.
“Seguimos con buena actividad en nuestros locales, una tendencia que no parece detenerse de cara a los próximos meses”, afirmó. Además, sostuvo que el sector necesita avances en “los temas laborales e impositivos” y mantener “crédito a tasas cada vez más convenientes, algo clave para dinamizar nuestro sector”.
Beato cerró señalando que la expectativa es que “la rueda siga girando en 2026, como lo ha venido haciendo durante todo este año, para poder seguir creciendo”.
Río Grande ya registra un 60% de ocupación hotelera por la llegada de Luck Ra al Encendido del ArbolitoTierra del Fuego02/12/2025
El show del artista cordobés impulsa reservas y anticipan un fuerte movimiento turístico y comercial para el fin de semana.
AUDIOS 24 | Una vecina denunció una brutal agresión policial tras reclamar por la usurpación de su vivienda en UshuaiaTierra del Fuego02/12/2025
La mujer asegura que fue golpeada y reducida violentamente por al menos nueve policías dentro de su propio departamento en el cual se había hecho presente porque su inquilina se lo usurpó. “Pensé que me mataban”, afirmó la vecina de delicado estado de salud producto de operaciones.
Tragedia en Ushuaia | Un chofer murió tras ser despedido de la cabina del camiónPoliciales02/12/2025
El hombre, empleado de la empresa Volcar S.A., salió despedido del habitáculo de su camión tras un desperfecto mecánico y falleció horas más tarde en el Hospital Regional Ushuaia.
Condenaron a 5 años al hombre que incendió el supermercado La Victoria en UshuaiaTierra del Fuego03/12/2025
El Tribunal de Juicio condenó a Omar Daniel Roldán por el incendio que destruyó el comercio en enero de 2025. La querella había solicitado 8 años y la Fiscalía 6 años y 6 meses.