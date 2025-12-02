Tragedia en Ushuaia | Un chofer murió tras ser despedido de la cabina del camión

Un grave accidente ocurrido hoy en inmediaciones del ingreso al basural municipal se cobró la vida de un camionero perteneciente a la empresa Volcar S.A.

El hecho tuvo lugar en el ingreso al basural municipal, sobre la vía pública cercana al predio del Sanatorium, donde un camión volquete —dominio CLS-846— sufrió un desperfecto mecánico que provocó la ruptura y desprendimiento de la cabina.

Al arribar al lugar, el personal de la Comisaría Tercera encontró a un hombre inconsciente tendido sobre la calzada. Fue identificado como Marcelo Carlos Praussello, de 58 años, trabajador de la empresa Volcar S.A. Según las primeras pericias, el vehículo habría sufrido un trabado en la caja, lo que generó que el conductor saliera despedido del habitáculo, recibiendo múltiples lesiones.

Praussello fue asistido de inmediato por los efectivos y trasladado al Hospital Regional Ushuaia (HRU), donde ingresó con un cuadro crítico. Pese a los esfuerzos médicos, lamentablemente se confirmó su fallecimiento horas más tarde, producto de las graves heridas y un aparente paro cardíaco.

La Policía y la Justicia trabajan en las actuaciones correspondientes para establecer con precisión la mecánica del trágico accidente.