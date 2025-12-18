La reforma laboral se tratará el 10 de febrero de 2026 en sesiones extraordinarias

La plenaria de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda del Senado volvió a reunirse este jueves para continuar con el análisis del proyecto de ley de modernización laboral o conocido como reforma laboral, donde el oficialismo acordó tratarla el 10 de febrero de 2026.

Tras un cuarto intermedio acordado el día anterior, el encuentro comenzó a las 9.30 y estuvo presidido por las senadoras Patricia Bullrich (LLA) y Ezequiel Atauche (LLA).

Durante la jornada expusieron representantes de la justicia laboral, asociaciones bancarias, plataformas digitales, entidades empresariales y trabajadores de los sectores audiovisual y de prensa, dejando en evidencia un fuerte contrapunto entre quienes consideran necesaria una actualización del régimen laboral y quienes advierten sobre un retroceso en derechos adquiridos.

El abogado Guillermo Crespo, de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), fue uno de los más críticos y calificó al proyecto como “absolutamente negativo”, al sostener que implica “un retroceso y una pulverización de los derechos de los trabajadores”. En la misma línea, el presidente de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo (ALJT) consideró que la iniciativa es inconstitucional y que coloca “en estado de indefensión a los sectores más vulnerables”.

Desde el sector bancario, Marcelo Mazzón (ABAPPRA), Claudio Cesario (ABA) y Javier Bolzico (ADEBA) coincidieron en la necesidad de debatir una modernización laboral, pero pidieron excluir el artículo 35, que habilita nuevas modalidades para la acreditación de salarios, al advertir riesgos para la seguridad, la trazabilidad y el sistema de crédito.

Las críticas también llegaron desde el ámbito cultural y de la comunicación. Guillermo Tello, de la Multisectorial Audiovisual, rechazó la totalidad del proyecto por considerarlo “gravoso para el mundo del trabajo”, mientras que Agustín Lecchi (SiPreBA) reclamó mantener el Estatuto del Periodista Profesional y defendió la libertad de expresión.

En contraste, representantes de empresas de plataformas digitales como Rappi, Pedidos Ya y Uber respaldaron la iniciativa. Argumentaron que permitiría brindar mayor previsibilidad jurídica y establecer un marco innovador para el sector. Sin embargo, trabajadores de aplicaciones advirtieron que el proyecto “legaliza la vulnerabilidad y el fraude laboral” que hoy enfrentan.

Al cierre del encuentro, la senadora Patricia Bullrich confirmó que el tratamiento del proyecto se realizará en una sesión prevista para el 10 de febrero, luego de un nuevo llamado a sesiones extraordinarias, lo que otorgará más tiempo para profundizar el debate y eventuales modificaciones al dictamen.