Lechman ratifica su rechazo a las salmoneras: “No demostraron ninguna ventaja y no debatieron el impacto ambiental”

El legislador de Somos Fueguinos, Jorge Lechman, volvió a reafirmar su rechazo a la modificación de la Ley Provincial N.º 1355 de Acuicultura, la norma que actualmente restringe el desarrollo de la salmonicultura en Tierra del Fuego. Sostuvo que el proyecto “no ofrece ninguna ventaja comprobada” y cuestionó la falta de estudios serios y de un debate técnico sobre las consecuencias ambientales.

En diálogo con Extremos Conectados, el parlamentario fue contundente al señalar que “no han podido demostrar cuáles son las bondades de modificar la ley. No mostraron si la reforma generaría un puesto de trabajo, cien o mil. Tampoco hubo un debate serio sobre el impacto ambiental”.

Críticas al tratamiento legislativo

Lechman apuntó directamente al proceso parlamentario y cuestionó la carencia de información oficial que permita evaluar la iniciativa con responsabilidad. “Se escuchó mayormente a quienes se oponen, pero no se convocó a quienes promueven la modificación para que expliquen sus fundamentos. Falta una pata del debate, y ante esa ausencia yo no puedo apoyar este proyecto”, remarcó.

También señaló que el hecho de que el texto haya llegado directamente al recinto no modifica su postura: “Tal como está redactado, no lo acompaño. Ya lo dije antes y lo repito ahora: faltó discusión, faltaron voces y faltaron datos”.

El legislador sostuvo que su postura no solo es política, sino también personal, en defensa del patrimonio natural de la provincia. “Como nacido en esta tierra, no estoy de acuerdo con que contaminen la única riqueza que tenemos, que son nuestros recursos naturales, principalmente el agua”, subrayó.

La discusión sobre la posible apertura a la salmonicultura continúa generando controversia en Tierra del Fuego. Organizaciones ambientales, sectores productivos y legisladores mantienen posiciones divergentes, mientras el proyecto aún no consigue un consenso técnico ni político que permita avanzar en el recinto. Más allá de eso, la Legislatura se prepara este jueves para tratar la modificación de la Ley.