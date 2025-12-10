Será desde las 9 horas de este jueves y afectará a diversos sectores del centro y barrios aledaños.
Lechman ratifica su rechazo a las salmoneras: “No demostraron ninguna ventaja y no debatieron el impacto ambiental”
El legislador cuestionó el trámite parlamentario y advirtió que la modificación de la Ley que impulsan los libertarios junto con el oficialismo carece de fundamentos técnicos, datos sobre empleo y estudios ambientales.Tierra del Fuego10/12/2025
El legislador de Somos Fueguinos, Jorge Lechman, volvió a reafirmar su rechazo a la modificación de la Ley Provincial N.º 1355 de Acuicultura, la norma que actualmente restringe el desarrollo de la salmonicultura en Tierra del Fuego. Sostuvo que el proyecto “no ofrece ninguna ventaja comprobada” y cuestionó la falta de estudios serios y de un debate técnico sobre las consecuencias ambientales.
En diálogo con Extremos Conectados, el parlamentario fue contundente al señalar que “no han podido demostrar cuáles son las bondades de modificar la ley. No mostraron si la reforma generaría un puesto de trabajo, cien o mil. Tampoco hubo un debate serio sobre el impacto ambiental”.
Críticas al tratamiento legislativo
Lechman apuntó directamente al proceso parlamentario y cuestionó la carencia de información oficial que permita evaluar la iniciativa con responsabilidad. “Se escuchó mayormente a quienes se oponen, pero no se convocó a quienes promueven la modificación para que expliquen sus fundamentos. Falta una pata del debate, y ante esa ausencia yo no puedo apoyar este proyecto”, remarcó.
También señaló que el hecho de que el texto haya llegado directamente al recinto no modifica su postura: “Tal como está redactado, no lo acompaño. Ya lo dije antes y lo repito ahora: faltó discusión, faltaron voces y faltaron datos”.
El legislador sostuvo que su postura no solo es política, sino también personal, en defensa del patrimonio natural de la provincia. “Como nacido en esta tierra, no estoy de acuerdo con que contaminen la única riqueza que tenemos, que son nuestros recursos naturales, principalmente el agua”, subrayó.
La discusión sobre la posible apertura a la salmonicultura continúa generando controversia en Tierra del Fuego. Organizaciones ambientales, sectores productivos y legisladores mantienen posiciones divergentes, mientras el proyecto aún no consigue un consenso técnico ni político que permita avanzar en el recinto. Más allá de eso, la Legislatura se prepara este jueves para tratar la modificación de la Ley.
Comenzó en Tierra del Fuego el Operativo “Verano Seguro” con nuevo sistema de lectura de patentes en tiempo realTierra del Fuego09/12/2025
Para esta temporada, se incorporó un sistema de cámaras de lectura de patentes en tiempo real adquirido mediante un convenio con el Gobierno nacional.
El Amanda Beban de Ushuaia hizo un fuerte reclamo por la falta de recursos por parte del Gobierno ProvincialTierra del Fuego09/12/2025
Reclamaron que se abran más salas debido a la necesidad de padres que están esperando y por la situación edilicia. También, protestaron por la situación de la cocina donde piden colaboraciones a los padres para poder dar un plato de comida a los niños que asisten y que más lo necesitan.
Bendaña defendió los costos del show de Luck Ra: "El impacto económico del fin de semana fue muy superior al gasto municipal"Tierra del Fuego09/12/2025
El gerente de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo justificó el gasto del Municipio por el artista nacional, asegurando que eso fue acompañado por alrededor de "40 mil personas" en el encendido del árbol de Navidad.
En Ushuaia se realizó una capacitación en economía real y desarrollo emprendedorTierra del Fuego09/12/2025
La capacitación fue orientada a fortalecer herramientas de gestión y proyectos productivos. Participaron la referente de Somos Fueguinos, “Chispita” Fadul, el concejal Valter Tavarone, el legislador provincial Jorge Lechman y el diputado nacional mandato cumplido Ricardo Garramuño.
Tierra del Fuego inicia su participación en los Juegos Binacionales de la Araucanía 2025Tierra del Fuego07/12/2025
Los seleccionados fueguinos comenzarán este domingo su participación en los XXXII Juegos Binacionales de la Araucanía, que se desarrollan en la provincia de La Pampa.
Dieron a conocer los resultados provisorios en las elecciones de abogados en el Consejo de la Magistratura de Tierra del FuegoTierra del Fuego05/12/2025
Castelli/Masset y Pagano Zavalía/Chiarvetto Peralta se imponen en los comicios realizados este 5 de diciembre, con un nivel de participación que osciló entre el 51% y el 66%.
Durante el operativo, habrá puestos informativos, controles preventivos y servicios para quienes ingresen o egresen de la isla.
Habrá espectáculos, juegos, patio gastronómico y un amplio dispositivo de seguridad y accesibilidad. Luck Ra será el show antes del encendido del árbol.
El Grupo Aeronaval embarcó en el rompehielos ARA “Almirante Irízar” y multiplicará la capacidad operativa en el continente blanco.
La medida alcanza a limpiadores, desengrasantes y otros domisanitarios de la marca, que no contaban con registro ni habilitación. También se prohibió su publicidad y se notificó a autoridades sanitarias de todo el país.
Mediante un decreto, redistribuye funciones entre la Jefatura de Gabinete, el Ministerio del Interior, Economía, Seguridad y Salud. También oficializa el traspaso de Turismo y Ambiente.
2025 se perfila como el segundo o tercer año más cálido de la historia
Copernicus advierte que 2025 continúa la tendencia alarmante de calentamiento global, con temperaturas que superan por tercer año consecutivo el umbral de 1,5°C respecto de la era preindustrial.
Bendaña defendió los costos del show de Luck Ra: "El impacto económico del fin de semana fue muy superior al gasto municipal"Tierra del Fuego09/12/2025
El gerente de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo justificó el gasto del Municipio por el artista nacional, asegurando que eso fue acompañado por alrededor de "40 mil personas" en el encendido del árbol de Navidad.
Lechman ratifica su rechazo a las salmoneras: “No demostraron ninguna ventaja y no debatieron el impacto ambiental”Tierra del Fuego10/12/2025
El legislador cuestionó el trámite parlamentario y advirtió que la modificación de la Ley que impulsan los libertarios junto con el oficialismo carece de fundamentos técnicos, datos sobre empleo y estudios ambientales.