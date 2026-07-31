Villarruel llamó "casta política" a Santilli tras el pedido de renuncia y le reclamó que "respete el voto popular"

La vicepresidenta Victoria Villarruel respondió este viernes al jefe de Gabinete, Diego Santilli, luego de que el funcionario reclamara públicamente su renuncia, y lo acusó de formar parte de la "casta política" a la que, según sostuvo, el espacio libertario derrotó en las elecciones de 2023.

A través de una publicación en su cuenta de X, Villarruel evitó mencionar a Santilli por su nombre, aunque dirigió sus críticas al funcionario. "Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en el 2023 y le ganamos pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria", escribió.

La titular del Senado endureció aún más su mensaje al referirse a quienes impulsan ese tipo de planteos. "Los parásitos que durante décadas destruyeron la Argentina no pueden dar lecciones de democracia", sostuvo.

En el cierre de su publicación, Villarruel lanzó una advertencia directa: "Sea democrático y respete el voto popular".

La vicepresidenta también reivindicó la fórmula presidencial que integró junto a Javier Milei en las elecciones de 2023 y afirmó que surgió "espontáneamente para quebrar la hegemonía" de la dirigencia política tradicional.

El intercambio profundiza las diferencias públicas dentro del oficialismo y se produjo horas después de que Santilli pidiera públicamente la renuncia de Villarruel, en un nuevo episodio de tensión entre ambos dirigentes.