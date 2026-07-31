¿Cuándo termina el invierno 2026 en Argentina y qué día comienza la primavera?

Aunque agosto marca el inicio de la recta final del invierno, muchas personas se preguntan cuándo termina oficialmente esta estación y cuándo comienza la primavera en Argentina.

La respuesta depende del calendario astronómico, ya que el cambio de estación está determinado por la posición de la Tierra respecto del Sol y no por una fecha fija.

¿Cuándo termina el invierno 2026?

En 2026, el invierno finalizará el martes 22 de septiembre, día en que se producirá el equinoccio de primavera en el hemisferio sur. A partir de ese momento comenzará oficialmente la primavera, una estación caracterizada por el aumento gradual de las temperaturas y una mayor duración de las horas de luz.

¿Por qué cambia la fecha cada año?

A diferencia de lo que muchas personas creen, las estaciones no empiezan siempre el mismo día. Esto ocurre porque la Tierra tarda aproximadamente 365 días y casi seis horas en completar una vuelta alrededor del Sol. Esa diferencia se compensa con los años bisiestos y provoca que los equinoccios y solsticios puedan variar entre el 20 y el 23 de septiembre, según el año.

¿Qué es el equinoccio de primavera?

El equinoccio es el momento en que el Sol se ubica sobre el ecuador terrestre, haciendo que el día y la noche tengan prácticamente la misma duración en todo el planeta.

Desde ese momento, en el hemisferio sur los días comienzan a ser más largos que las noches y las temperaturas suelen aumentar progresivamente.

¿Cómo suele ser el final del invierno?

En gran parte del país, septiembre suele presentar un período de transición con días templados alternados con ingresos de aire frío.

En la Patagonia y especialmente en Tierra del Fuego, las nevadas y las heladas pueden continuar incluso durante la primavera, por lo que las autoridades recomiendan mantener las precauciones al conducir y consultar el pronóstico antes de viajar.

Fechas de las estaciones en Argentina durante 2026