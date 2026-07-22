Terremotos en Venezuela: ya son 4.829 los muertos a tres semanas de la tragedia

Foto: Edificios que fueron dañados por los terremotos que sacudieron La Guaira | Associated Press

El número de víctimas fatales por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio ascendió a 4.829, según el último balance difundido por las autoridades.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que además hay 16.740 heridos y 17.907 personas que permanecen sin hogar, mientras 20.857 damnificados continúan alojados en 106 campamentos temporales.

Desde el desastre se registraron 1.284 réplicas, la última de magnitud 3,9, percibida el viernes pasado en Naiguatá, estado de La Guaira, una de las zonas más castigadas por los sismos.

Las autoridades también confirmaron que 856 edificios sufrieron daños y que 190 colapsaron por completo. Ante esta situación, el Gobierno inició un censo biométrico para determinar la cantidad de viviendas que deberán construirse, aunque estima que serán necesarias unas 25.000.

Según Jorge Rodríguez, la presidenta encargada Delcy Rodríguez entregará las primeras 200 viviendas durante esta semana como parte del plan de reconstrucción.

En paralelo, el Gobierno y un sector de la oposición encabezado por la exdiputada Dinorah Figuera acordaron iniciar el 1 de agosto una mesa de trabajo para coordinar acciones destinadas a enfrentar las consecuencias del desastre y avanzar en la recuperación de las zonas afectadas.