"Se despertó con normalidad": Operaron al papa León XIV

Foto: Vatican News

El papa León XIV fue sometido este martes a una intervención quirúrgica de urgencia en la que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho tras diagnosticársele una masa tumoral.

Desde el Vaticano confirmaron que la operación concluyó de manera favorable, señalando que el Pontífice "se despertó con normalidad" y sin presentar complicaciones tras el procedimiento.

La hospitalización se produjo a primera hora de la tarde en el policlínico Gemelli de Roma, donde ingresó sonriendo y saludando al personal del centro de salud. Allí estuvo el objetivo de garantizar un abordaje radical de la patología, el equipo médico procedió a la resección pulmonar, confirmando posteriormente en quirófano el diagnóstico preoperatorio de un adenocarcinoma.

Según precisaron las autoridades sanitarias, el líder religioso permaneció tres horas en la zona de quirófanos y la operación demandó 90 minutos de trabajo del equipo cirujano, tras lo cual el Papa solicitó cenar en su habitación.

El parte médico oficial contó con las firmas del doctor de referencia del Papa, Luigi Carbone, y del profesor Stefano Margaritora, titular del equipo de cirugía torácica a cargo de la práctica.

Se prevé que León XIV permanezca internado durante varios días en el décimo piso del nosocomio romano para encarar la fase inicial de su recuperación.

Por esta razón, la agenda del Vaticano resolvió la cancelación de la totalidad de las audiencias públicas y privadas hasta el próximo 20 de octubre, lo que incluye su ausencia en la misa de clausura de la asamblea mundial sobre la familia, ceremonia en la que será reemplazado por el cardenal Luis Antonio Tagle.