El Reino Unido celebró el fallo del Tribunal del Mar y exigió a la Argentina frenar la "presión económica"
El Gobierno del Reino Unido salió este sábado a festejar el fallo preliminar del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) que rechazó dictar medidas provisionales para frenar la explotación petrolera en las Islas Malvinas, y aprovechó la resolución para redoblar su discurso soberanista y reclamarle a la Argentina que ponga fin a su "presión económica" sobre el archipiélago
A través de un comunicado conjunto firmado por el secretario de Relaciones Exteriores, Ed Miliband, y la fiscal general, Ellie Reeves, Londres celebró que el tribunal con sede en Hamburgo haya desistido de imponer medidas cautelares y presentó el resultado como "una reivindicación de la sólida defensa y estrategia legal del Reino Unido"
Lejos de acusar recibo del tramo del fallo en el que el organismo admitió la existencia de una controversia de soberanía —punto que había destacado horas antes el presidente Javier Milei—, la declaración británica buscó dar por cerrado cualquier cuestionamiento sobre el control del Atlántico Sur
El argumento de la "autodeterminación" y el reclamo a Buenos Aires
En un tono desafiante, los funcionarios británicos afirmaron que "Argentina buscó impedir que los habitantes de las Islas Falkland tomaran sus propias decisiones soberanas y fracasó en este intento"
Asimismo, el texto ratificó la postura histórica de Londres de negar cualquier negociación territorial: "El Reino Unido no tiene dudas sobre nuestra soberanía sobre las Islas Falkland, nuestra soberanía y derechos soberanos sobre las áreas marítimas circundantes, y el derecho de autodeterminación de los isleños"
Finalmente, Miliband y Reeves exigieron a la Casa Rosada que "respete el derecho de los isleños a determinar su propio futuro" y reclamaron que la Argentina "ponga fin a su presión económica más amplia" contra las islas
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