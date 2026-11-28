El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) rechazó este sábado la solicitud de medidas provisionales presentada por la Argentina para suspender el proyecto petrolero Sea Lion en aguas de las Islas Malvinas. La decisión, adoptada por 18 votos a favor y 3 en contra, constituye un revés para el Gobierno nacional en su estrategia judicial contra la explotación unilateral de hidrocarburos por parte del Reino Unido.

Con sede en Hamburgo, el tribunal concluyó que los reclamos argentinos no pueden abordarse sin determinar previamente qué Estado ejerce la soberanía territorial sobre el archipiélago. Según el dictamen, esa cuestión excede el ámbito de interpretación y aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), por lo que no se verifican los requisitos de jurisdicción para el tribunal arbitral que deberá tratar el fondo de la controversia . Como consecuencia, los jueces tampoco avanzaron en el análisis de la urgencia ni del riesgo de perjuicio irreparable que había planteado la representación argentina.

A pesar del rechazo, la resolución dejó constancia de los compromisos asumidos por el Reino Unido durante las audiencias de los días 10 y 11 de noviembre. El país británico aseguró que no iniciará actividades de perforación antes del 21 de marzo de 2027 ni comenzará la extracción comercial de hidrocarburos antes de marzo de 2028. Asimismo, se comprometió a no otorgar nuevas licencias petroleras mientras permanezca suspendido el régimen de concesiones .

El tribunal aclaró que su decisión no prejuzga la competencia del futuro tribunal arbitral ni limita el derecho de las partes a exponer sus argumentos sobre el fondo del litigio. En ese sentido, exhortó a ambos países a cooperar para acelerar la constitución de esa instancia, prevista para entre diciembre de este año y enero de 2027 .

Tras conocerse el fallo, el presidente Javier Milei sostuvo que la decisión "no es la última palabra" y que el país continuará haciendo valer sus derechos por todas las vías diplomáticas, jurídicas y administrativas a su alcance. "Se limita a una etapa preliminar y no prejuzga ni la competencia del Tribunal Arbitral ni el fondo de la controversia", señaló el mandatario en un comunicado .

El proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, es impulsado por la israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% de participación, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante. La iniciativa contempla la extracción de 319 millones de barriles de petróleo .