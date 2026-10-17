Corea del Norte afirmó haber probado un torpedo con inteligencia artificial

Kim Jong-un en el Museo de la Revolución de la Defensa Nacional

El Gobierno de Corea del Norte anunció haber realizado con éxito la prueba de un nuevo sistema de torpedos de alta velocidad equipado con inteligencia artificial para la detección y guía de objetivos.

Según informó la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA), el ensayo del proyectil denominado Zam-2.0 se llevó a cabo el pasado jueves para evaluar sus sistemas de propulsión, desarrollados tras más de 180 evaluaciones en los últimos cinco años.

La prueba se da en el marco de una aceleración en las exhibiciones de armamento por parte del régimen de Kim Jong Un, que en las últimas semanas incluyó ensayos con misiles hipersónicos y los primeros lanzamientos de misiles balísticos desde submarinos en casi tres años.

Pese a que desde Pyongyang insisten en la incorporación de tecnología digital avanzada en su arsenal marítimo y balístico, expertos militares y defensivos dudan de que el país cuente con la capacidad real para operar software de asignación autónoma de objetivos.

"Se aplicó tecnología de IA a la detección de objetivos y a la función de guiado del nuevo torpedo de alta velocidad y guiado de precisión. La prueba demostró la tecnología clave para aumentar la eficiencia de la propulsión y el rendimiento del dispositivo de propulsión del cohete, lo cual se ha logrado mediante más de 180 rondas de pruebas diferentes durante los últimos cinco años", explicó la agencia norcoreana.