Ataque ruso en Járkov: un misil impactó contra un parque y dejó al menos seis muertos, entre ellos niños

Un nuevo ataque con misiles y drones por parte de las fuerzas armadas rusas impactó de manera directa en un parque céntrico cercano a un establecimiento gastronómico en la región de Járkov, dejando un saldo de al menos seis personas fallecidas y 14 heridos.

Entre las víctimas fatales reportadas se encuentran dos menores de edad y una mujer que falleció tras ser ingresada en estado crítico en un centro de salud local. En tanto, de las 14 personas lesionadas por la explosión, seis son niños que permanecen bajo atención médica.

Tras la agresión, referentes del gobierno ucraniano hicieron un llamado a la comunidad internacional para frenar cualquier intento de levantamiento de sanciones económicas contra Moscú. Asimismo, instaron a Estados Unidos y a las potencias europeas a incrementar el envío de sistemas de defensa aérea para interceptar el armamento utilizado por las tropas rusas.

"Son imágenes terribles, pero tras ellas se ven vidas destrozadas y la cruda realidad de esta guerra. Necesitamos proteger vidas. Ucrania necesita defensa aérea. No podemos pensar en dinero con Rusia mientras continúa su guerra absurda. Pedimos que no se levanten las sanciones contra Rusia hasta que cesen las matanzas. Pedimos a Estados Unidos que sea firme y que aplique la Ley Lindsey Graham", reclamó el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

"Debemos usar ese poder de una vez por todas, contra los asesinos", agregó.

El bombardeo en Járkov se suma a una serie de incursiones aéreas sobre zonas urbanas que reavivan los reclamos de Kiev ante organismos internacionales para forzar el cese de las hostilidades y exigir el cumplimiento de marcos normativos de sanción económica a la gestión de Vladímir Putin.