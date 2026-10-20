Río Grande reclama $17.000 millones a la Provincia por atrasos en la coparticipación y advierten por el impacto en los servicios municipales

El Municipio de Río Grande reclama a la Provincia el pago de $17.000 millones en concepto de coparticipación atrasada, en un escenario que, según advirtió el subsecretario de Finanzas municipal, Nicolás Giordano, compromete la previsibilidad económica y el funcionamiento cotidiano del Estado local.

El funcionario, contador público nacional y especialista en Administración Pública, señaló que las demoras en las transferencias de recursos nacionales y provinciales alcanzan los 60 días. Además, precisó que cerca del 80% de los ingresos municipales provienen de la coparticipación, por lo que el cumplimiento de los plazos resulta fundamental para sostener las prestaciones y afrontar las obligaciones financieras.

“Esta complejidad nos rompe la planificación de todos los servicios que llevamos adelante”, afirmó Giordano, quien advirtió que los atrasos no solo afectan las cuentas municipales, sino que también repercuten en los proveedores y en los trabajadores vinculados a la actividad del Estado local.

De acuerdo con el detalle presentado por el funcionario, alrededor de $5.900 millones corresponden a fondos que registran demoras de entre 40 y 60 días. La acumulación de esos montos dificulta la organización presupuestaria, ya que las proyecciones de ingresos no se traducen en recursos disponibles dentro de los plazos previstos.

“Si uno planifica en función de estimaciones pero todos los meses sigue generando esa diferencia de deuda y se va estirando en el tiempo, se hace muy difícil. Esa es la situación que estamos viviendo hoy”, explicó.

Giordano recordó que la Resolución Ministerial 665/09 establece la periodicidad de las transferencias de recursos nacionales y provinciales a los municipios. También señaló que, en antecedentes judiciales vinculados con esta cuestión, se había considerado razonable un plazo de 21 días para concretar las transferencias, frente a las demoras que actualmente denuncia el Municipio.

Subsecretario de Finanzas municipal, Nicolás Giordano

El subsecretario indicó que el Ejecutivo local realizó presentaciones por las vías correspondientes y mantuvo conversaciones con autoridades provinciales para exigir la regularización de los pagos. Sin embargo, sostuvo que la persistencia de los atrasos durante los últimos tres años hace necesario avanzar con nuevas herramientas institucionales.

Según detalló, el Municipio informó sobre la situación al Concejo Deliberante y cuenta con un informe contable elaborado por el Tribunal de Cuentas Municipal. También aseguró que el reclamo dispone de documentación respaldatoria, conciliaciones bancarias e información sobre los recursos que corresponden a cada jurisdicción.

En ese marco, cuestionó además los plazos de publicación de los informes definitivos sobre la recaudación provincial, una situación que, según explicó, dificulta el seguimiento actualizado de los ingresos que deben recibir los municipios.

Advierten por el impacto en los servicios municipales

El funcionario sostuvo que la demora sistemática en las transferencias reduce la liquidez disponible y condiciona la capacidad del Municipio para cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones, entre ellas el pago de salarios, los servicios esenciales y los compromisos con proveedores.

“Este atraso permanente, sistemático, que se viene dando en los últimos tres años, lleva a nosotros a tener una situación mucho más complicada”, advirtió.

Desde el área de Finanzas anticiparon que continuarán las gestiones y que se avanzará con nuevas acciones para reclamar los fondos adeudados. Giordano sostuvo que el objetivo es resguardar los recursos que corresponden a Río Grande y garantizar la continuidad de las prestaciones municipales.

El reclamo se produce en medio de las dificultades que el Ejecutivo local atribuye a la falta de previsibilidad en el ingreso de fondos coparticipables, recursos que representan la mayor parte del financiamiento municipal.