Chubut | Retiraron más de 120 bolsas de basura en las playas y denuncian el impacto de la industria pesquera

Una jornada de limpieza costera encabezada por estudiantes secundarios de Rawson volvió a poner en evidencia la magnitud de la contaminación que genera la industria pesquera en las costas de la provincia de Chubut y la falta de controles del gobierno de Nacho Torres. Durante el operativo, realizado en la franja costera de Playa La Galesa, un grupo de 25 personas logró retirar más de 120 bolsas repletas de desechos plásticos y de aparejos de pesca.

La actividad estuvo protagonizada por 20 alumnos de los cursos de cuarto año de la Escuela 702 "Maestro Guillermo Rawson", quienes trabajaron junto a tres docentes y referentes de la fundación ambientalista Sin Azul No Hay Verde, con el apoyo logístico de la Secretaría de Ambiente del municipio de Rawson.

La elección de Playa La Galesa no fue casual: por su ubicación geográfica, próxima al puerto local y a la desembocadura del río, la corriente marítima convierte a esta franja de arena en un embudo que acumula de manera constante los residuos arrojados al mar.

Durante el recorrido, los voluntarios constataron que la inmensa mayoría de los elementos recolectados no provenía de residuos domiciliarios urbanos, sino de la operatoria del sector pesquero industrial. En el lugar se encontraron restos de redes de arrastre, sogas, cajones plásticos fraccionados por el golpe del oleaje y una cantidad alarmante de guantes de trabajo utilizados por las tripulaciones de los buques comerciales.

El coordinador de la fundación Sin Azul No Hay Verde, Juan Coustet, describió el desolador panorama hallado en la costa y apuntó a la inacción oficial frente al daño acumulado. "Todo el pasivo ambiental que ya cargan las costas de Chubut parece que le es indiferente a partes del gobierno provincial y al mismo sector privado", remarcó el referente, quien advirtió que los pequeños avances en la gestión del puerto resultan insuficientes sin un plan integral de remediación.