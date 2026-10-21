Rusia aceptó reanudar las negociaciones con EE. UU. y Ucrania tras presiones de Donald Trump

El gobierno ruso acordó reanudar el próximo mes las negociaciones tripartitas con representantes de Estados Unidos y Ucrania con el objetivo de encauzar una salida diplomática a la guerra, según confirmó este miércoles el asesor de Asuntos Exteriores del Kremlin, Yuri Ushakov.

La decisión del presidente Vladimir Putin se dio tras un encuentro en San Petersburgo con el enviado estadounidense Steve Witkoff, en el marco de la presión ejercida por la administración de Donald Trump hacia Kiev para acelerar un acuerdo que detenga las hostilidades.

Según precisó el funcionario ruso, las deliberaciones se reanudarán después del 10 de noviembre y tendrán como eje central "la creación de un sistema de seguridad para Rusia y Ucrania una vez finalizado el conflicto". De concretarse, se trataría del primer encuentro formal de este tipo desde las rondas celebradas en Abu Dabi y Ginebra a comienzos de año.

Por su parte, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski confirmó el acercamiento y remarcó la importancia de avanzar hacia una cumbre de alto nivel. “La agenda es clara: poner fin a la guerra, acercar la paz y, según entiendo, preparar todo para una reunión a nivel de líderes”, expresó en un mensaje difundido a última hora. Sin embargo, el mandatario tomó con cautela el anuncio al recordar que en ocasiones anteriores la contraparte rusa canceló los encuentros previstos: "Veremos qué sucede esta vez".

La cautela de Kiev se vio reflejada minutos después de la alocución presidencial, cuando volvieron a activarse las alarmas antiaéreas sobre la capital ucraniana y se registraron fuertes explosiones producto de un nuevo ataque con misiles.