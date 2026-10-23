Operativo Invierno 2026 | Los siniestros viales bajaron de forma sostenida en la Ruta Nacional N°3 entre 2022 y 2026

Los accidentes de tránsito en el corredor de la Ruta Nacional N° 3 disminuyeron de forma sostenida entre 2022 y 2026, según el balance del Operativo Invierno 2026 que la Subsecretaría de Seguridad Vial presentó en una reunión del Comité Operativo de Emergencias (COE) convocada por Protección Civil en Tolhuin, con la participación de organismos nacionales, provinciales y municipales.

El informe estadístico del Observatorio Vial registró una disminución sostenida de los siniestros viales en el corredor de la Ruta Nacional N° 3 durante el período 2022-2026. Según el balance oficial, esa evolución está vinculada al fortalecimiento de las tareas de prevención, los controles y la coordinación interinstitucional.

Entre las principales acciones desarrolladas durante la temporada se destacaron la emisión diaria de partes sobre el estado de las rutas, los controles de neumáticos de invierno y las campañas de concientización dirigidas a los conductores, en el marco de una estrategia preventiva para reducir los riesgos de circulación durante los meses de bajas temperaturas.

El informe también identificó los períodos de mayor actividad operativa: julio y agosto concentraron la mayor cantidad de intervenciones, mientras que los incidentes registrados durante el día prevalecieron sobre los ocurridos en horario nocturno.

Uno de los aspectos distintivos del invierno 2026 fue la presencia predominante de hielo negro y escarcha, por encima de las nevadas intensas y de gran acumulación que caracterizaron otras temporadas.